Жених Леди Гаги рассказал об отношениях с певицей: «Находим нормальное там, где это возможно»

Леди Гага (Фото: соцсети)
Певица Леди Гага и предприниматель Майкл Полански находятся в отношениях еще с 2019 года. В прошлом году люди начали судачить о помолвке пары. Позднее артистка ненароком подтвердила слухи во время беседы с премьер-министром Франции на Олимпиаде в Париже.
После этого разговоры о паре ненадолго приутихли, но недавно Майкл впервые за долгое время побеседовал с журналистами и рассказал о романе с певицей.
В разговоре с Elle Полански мило называл Леди Гагу ее настоящим именем — Стефани. Он поделился, что их отношения мало чем отличаются от обычных. Однако им обоим пришлось осознать, что никакой из-за фанатов и папарацци у них не будет.
Жених Леди Гаги подчеркнул, что ему сильно повезло находиться рядом с таким творческим человеком. Он приходит в восторг от того, как артистка создает свои песни. Майкл добавил, что возлюбленная даже привлекла его при работе над последним альбомом.
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В разговоре с Elle Полански мило называл Леди Гагу ее настоящим именем — Стефани. Он поделился, что их отношения мало чем отличаются от обычных. Однако им обоим пришлось осознать, что никакой из-за фанатов и папарацци у них не будет.
«Стефани смирилась с этим и проявила ко мне терпение. Мы находим нормальное там, где это возможно», — отметил Майкл.
Жених Леди Гаги подчеркнул, что ему сильно повезло находиться рядом с таким творческим человеком. Он приходит в восторг от того, как артистка создает свои песни. Майкл добавил, что возлюбленная даже привлекла его при работе над последним альбомом.
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Ольга Енгалычева