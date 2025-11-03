«Кризис»: Юлия Годунова рассказала о проблемах с Владом А4
Поклонники Влада А4 обеспокоены — отношения блогера и его возлюбленной Юлии Годуновой действительно переживают сложный период.
На недавней премии девушка появилась без кольца и честно призналась, что в их паре настали непростые времена. Об этом сообщает Telegram-канал YOUR NEWS.
По словам Юлии, они с Владом стараются не сдаваться и искать пути к примирению: она регулярно посещает психолога, чтобы разобраться в чувствах, а блогер справляется со стрессом по-своему.
Несмотря на слухи о расставании, Годунова подчеркнула, что между ними всё ещё остаются чувства, просто сейчас им нужно «время и немного тишины».
