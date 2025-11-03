«Он сумасшедший и забавный»: певица Марго анонсировала коллаборацию с американским рэпером

03 ноября 2025, 13:14

Певица Марго готовит новый трек с секретным американским рэпером

Марго Овсянникова (Фото: Instagram* / @mmmargaaret)

Певица Марго (Маргарита Овсянникова) анонсировала выход нового трека с американским рэпером, имя которого пока держится в тайне.