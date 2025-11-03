«Он сумасшедший и забавный»: певица Марго анонсировала коллаборацию с американским рэпером
Певица Марго (Маргарита Овсянникова) анонсировала выход нового трека с американским рэпером, имя которого пока держится в тайне.
Об этом артистка рассказала на красной дорожке премии «Золотой граммофон», передаёт Super.
Овсянникова отметила, что композиция станет продолжением её успешных совместных проектов на мировой сцене. Марго подчеркнула, что её партнёр по записи в этот раз отличается от предыдущих коллабораций с Lil Pump.
Она назвала его «сумасшедшим и забавным» и отметила, что между ними сложились тёплые и творческие отношения. Даже небольшая деталь, вроде сравнения размеров носов по видеосвязи, вызвала у артистки улыбку.
Новая песня с секретным рэпером должна выйти уже этой осенью и обещает стать заметным событием на музыкальной сцене.
