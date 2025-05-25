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«Кроме нее никого не было»: как собака помогла певице Махе Горячевой пережить развод после измены мужа

Певица Маха Горячева рассказала, как собака помогла пережить измену бывшего мужа
Маха Горячева (Фото: Инстаграм*/mahavsekruto)

Маха Горячева (Фото: Инстаграм*/mahavsekruto)

24-летняя Мария Горячева рассказала, как ее собака помогла пережить тяжелейший период в жизни. Пальма стала для нее главной поддержкой, когда она осталась совсем одна.
«Вот эта девочка помогла мне пережить развод. Кроме нее в тот момент у меня никого не было», — цитирует «VOICE» слова певицы.
В то время, когда девушка много плакала, собака считывала ее переживания и помогала справиться с эмоциями. Она вспомнила, как однажды вернулась в слезах и от бессилия упала на пол. В тот момент хвостатая, обычно игривая и радостная, удивила хозяйку.
«Она вроде должна была подбежать, порадоваться мне, а она просто тихо-тихо подошла, положила лапку на мое плечо и легла рядом. Так и лежали», — добавила Маха.
Тиктокерша забрала из приюта четырех питомцев с особенностями здоровья. У нее три собаки — двулапая, трехлапая и без части мордочки, а также слепой кот.

Напомним, в прошлом году Мария Горячева пережила болезненный развод с мужем Николаем Снитко после шести лет отношений. Бывший избранник изменил с подругой и заставил сделать аборт. Позже у нее был кратковременный роман с певцом Лешей Свиком.

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Суд в Москве отменил взыскание долга по ЖКУ с Ренаты Литвиновой
25 мая 2025, 14:06

Рената Литвинова (фото: Telegram @renatalitvinova)

Суд отменил взыскание долга с Ренаты Литвиновой. Об этом сообщает РИА Новости.
Суд в Москве отменил решение о взыскании долга за неуплату коммунальных услуг с режиссёра. Ранее соответствующий иск был подан ООО «Газпром Межрегионгаз Москва».

В середине апреля сообщалось, что Московский суд обязал актрису погасить все задолженности по ЖКУ. Отмечалось, что иск от газовой компании был направлен ещё в ноябре 2024 года, однако решение вступило в силу уже в этом году.

Напомним, что в настоящее время Литвинова проживает во Франции. В январе стало известно, что модель выставила на продажу свои наряды из-за нехватки средств на жизнь. Изначально их общая стоимость почти достигала 8,4 миллионов рублей, однако вскоре Рената снизила цену каждой позиции.

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Супруга Дмитрия Позова вышла на связь после сообщений в психиатрической клинике: «Сейчас время тишины»
Жена Позова отреагировала на новости о лечении мужа в психиатрической клинике
25 мая 2025, 13:59

Екатерина и Дмитрий Позовы (Фото: Инстаграм* @kate_pozova)

Недавно звезда «Импровизации» Дмитрий Позов шокировал фанатов признанием о том, что оказался в психиатрической клинике. Причиной он назвал диагностированную депрессию.
За последние месяцы артисту пришлось пережить многое: в январе умер его отец, потом ухудшились отношения с женой. Позов откровенничал, что с разных сторон на него навалились трудности, сил справляться с которыми просто не оказалось.

Дмитрий признался, что последние месяцы и вовсе уехал от семьи. Он описывал свои чувства.

Когда артист публично заявил, что лег в психиатрическую клинику, его супруга не стала молчать. В соцсетях она выложила короткое сообщение со своей реакцией на ситуацию.

«Родные мои, я переболею и все будет снова хорошо. Спасибо вам всем за поддержку. Я вас очень сильно люблю. Сейчас время тишины», — отметила Екатерина в соцсетях.

Сам же юморист подчеркнул, что жена навещает его в клинике. День, когда возлюбленная пришла к нему и откровенно поговорила, Позов вспоминает с особой теплотой.

«Был еще один прекрасный день, когда навещала Катя и мы вдруг смогли спокойно поговорить совершенно ни о чем. Такие дни без споров и грусти я невероятно ценю, каждый из них. Хоть и нужно сепарироваться и жить уже иначе», — обратил внимание Дмитрий.

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#клиника
#супруги
#артист
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«Не опровергаем развод»: Дмитрий Позов высказался о кризисе в отношениях с женой
Дмитрий Позов не стал опровергать развод с женой Екатериной
25 мая 2025, 13:39

Дмитрий и Екатерина Позовы (фото: Telegram @pozov)

Недавно Дмитрий Позов шокировал поклонников новостью о том, что он по собственному желанию ложится в психиатрическую клинику после диагностированной депрессии. Звезда «Импровизации» заявил, что не смог самостоятельно справиться с кончиной отца и проблемами в семейной жизни.
Юморист состоит в браке с супругой Екатериной, с которой воспитывает двоих детей – дочь Савину и сына Теодора. Пара вместе уже больше 10 лет. Однако сейчас у них возник кризис.

Дмитрий Позов с детьми (фото: Telegram @pozov)

«Мне осточертело делать вид, что у меня всё в порядке в семье, отвечать на вопросы, как у нас дела, изображать, что я живу дома, хотя уже давно дома я не живу, читать слухи про нас и продолжать веселиться и радоваться. А в это время 15 лет моей жизни идут к чёрту», – заявлял ранее Позов.
Теперь он снова высказался об отношениях с супругой. Он заявил, что расставание было связно с тем, что им не удалось договориться по многим вопросам.

«Прекратите ругаться на Катю. Я вообще не верил, что бывает такая любовь. Но не сошлись в некоторых вопросах, не нашли компромисс. И до сих пор не можем пока устаканить взаимоотношения. Да мы не опровергаем развод. Пусть официально его нет. Это лишь бумажки», – приводит слова Позова Telegram-канал «Звездач».
После попадания в психиатрическую клинику артист надеется найти новые смыслы и цели в жизни. Возможно, после этого ему удастся спасти брак.

К слову, Екатерина навещает Дмитрия в больнице. Недавно им даже удалось поговорить по душам, о чём Позов вспоминает с теплом.

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Певец Шура признался, что чуть не умер от модных уколов для похудения
25 мая 2025, 13:32

Шура (Фото: Instagram* @shuramedvedev)

Шура пострадал в погоне за стройностью. 50-летний певец рассказал, что скорая помощь несколько дней дежурила у его подъезда.
Музыкант никогда не отличался худощавым телосложением, но всегда хотел избавиться от лишнего веса. Перепробовав множество методов, Шура недавно решил прибегнуть к популярному среди звёзд способу – уколам для диабетиков, которые подавляют чувство голода.

Певец признался, что первую инъекцию сделал самостоятельно, однако неправильно рассчитал дозу.

«Была операция – резекция желудка. Теперь еще сложнее – уколы для похудения. Не будем называть их, но я их делаю. Я толком не прочитал, как этот шприц действует, что нужно миллиграммы делить. Я его весь! Четыре дня у меня скорая стояла у подъезда!», – поделился Шура в эфире шоу «Секрет на миллион» с Лерой Кудрявцевой.
Выяснилось, что певец ввёл весь шприц, который рассчитан на месяц. К счастью, обошлось без серьёзных последствий. Сейчас Шура продолжает делать уколы, но уже с точной дозой. Артист признался, что живёт на них уже пять месяцев.

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*деятельность Meta (Instagram) признана экстремистской и запрещена в РФ
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Пригожин устал от бесконечных проблем первой семьи: «Раздражает, что они все время жалуются. Это летит на меня осколками»
Иосиф Пригожин устал от проблем первой семьи
25 мая 2025, 13:16

Иосиф Пригожин (Фото: Instagram* @prigozhin_iosif)

Иосиф Пригожин всегда оказывал помощь первой семье. Однако регулярные жалобы на жизнь взрослых детей выводят продюсера из себя.
Выяснилось, что бывшая жена Пригожина, двое взрослых детей и маленький внук были выставлены на улицу. Владелица дома, арендуемого семьёй, решила продать недвижимость. 28-летняя дочь Иосифа Даная возмущена, что банки не дают ей ипотеку на покупку собственного жилья, а отец никак не помогает в решении сложившейся ситуации.

Сам Пригожин заявил, что устал от постоянных жалоб родственников, которые к тому же публично позорят его.

«Люди сняли дом, кто-то что-то продал, ну так вы возьмите другой дом снимите и пойдите. Что вы жалуетесь? Я же их никуда не выгонял. Меня раздражает, что они все время жалуются. А это всё летит на меня осколками», – отметил продюсер в эфире программы «Ты не поверишь!» на НТВ.
Также Пригожин добавил, что его дети уже давно выросли, поэтому должны сами устраивать свою жизнь. Например, его сыну Дмитрию исполнилось 36 лет. Первой семье продюсер оставил несколько квартир, землю и дачу.

«Вот пожалуйста пользуйтесь», – заявил Пригожин.
Примечательно, что семья Иосифа давно лишилась почти всего, что им было предоставлено, причём часть денег была отдана мошенникам.

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*деятельность Meta (Instagram) признана экстремистской и запрещена в РФ
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