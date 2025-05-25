«Кроме нее никого не было»: как собака помогла певице Махе Горячевой пережить развод после измены мужа

Маха Горячева (Фото: Инстаграм*/mahavsekruto)
24-летняя Мария Горячева рассказала, как ее собака помогла пережить тяжелейший период в жизни. Пальма стала для нее главной поддержкой, когда она осталась совсем одна.
«Вот эта девочка помогла мне пережить развод. Кроме нее в тот момент у меня никого не было», — цитирует «VOICE» слова певицы.В то время, когда девушка много плакала, собака считывала ее переживания и помогала справиться с эмоциями. Она вспомнила, как однажды вернулась в слезах и от бессилия упала на пол. В тот момент хвостатая, обычно игривая и радостная, удивила хозяйку.
«Она вроде должна была подбежать, порадоваться мне, а она просто тихо-тихо подошла, положила лапку на мое плечо и легла рядом. Так и лежали», — добавила Маха.Тиктокерша забрала из приюта четырех питомцев с особенностями здоровья. У нее три собаки — двулапая, трехлапая и без части мордочки, а также слепой кот.
Напомним, в прошлом году Мария Горячева пережила болезненный развод с мужем Николаем Снитко после шести лет отношений. Бывший избранник изменил с подругой и заставил сделать аборт. Позже у нее был кратковременный роман с певцом Лешей Свиком.
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Лидия Пономарева