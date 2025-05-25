Певец Шура признался, что чуть не умер от модных уколов для похудения

Шура (Фото: Instagram* @shuramedvedev)
Шура пострадал в погоне за стройностью. 50-летний певец рассказал, что скорая помощь несколько дней дежурила у его подъезда.
Музыкант никогда не отличался худощавым телосложением, но всегда хотел избавиться от лишнего веса. Перепробовав множество методов, Шура недавно решил прибегнуть к популярному среди звёзд способу – уколам для диабетиков, которые подавляют чувство голода.
Певец признался, что первую инъекцию сделал самостоятельно, однако неправильно рассчитал дозу.
Читайте также:
«Мужчина пришел из мест не столь отдаленных»: Шура рассказал о своем конфликте с мамой из-за отчима
Жизненные перипетии певца Шуры: Нищета, детский дом, зависимость от наркотиков и тяжёлая онкология. Как сейчас живет артист?
Похудевший Шура обратился к подписчикам после исчезновения из соцсетей
*деятельность Meta (Instagram) признана экстремистской и запрещена в РФ
Певец признался, что первую инъекцию сделал самостоятельно, однако неправильно рассчитал дозу.
«Была операция – резекция желудка. Теперь еще сложнее – уколы для похудения. Не будем называть их, но я их делаю. Я толком не прочитал, как этот шприц действует, что нужно миллиграммы делить. Я его весь! Четыре дня у меня скорая стояла у подъезда!», – поделился Шура в эфире шоу «Секрет на миллион» с Лерой Кудрявцевой.Выяснилось, что певец ввёл весь шприц, который рассчитан на месяц. К счастью, обошлось без серьёзных последствий. Сейчас Шура продолжает делать уколы, но уже с точной дозой. Артист признался, что живёт на них уже пять месяцев.
Читайте также:
«Мужчина пришел из мест не столь отдаленных»: Шура рассказал о своем конфликте с мамой из-за отчима
Жизненные перипетии певца Шуры: Нищета, детский дом, зависимость от наркотиков и тяжёлая онкология. Как сейчас живет артист?
Похудевший Шура обратился к подписчикам после исчезновения из соцсетей
*деятельность Meta (Instagram) признана экстремистской и запрещена в РФ
Анастасия Чинкова