Певец Шура признался, что чуть не умер от модных уколов для похудения

Недавно Дмитрий Позов шокировал поклонников новостью о том, что он по собственному желанию ложится в психиатрическую клинику после диагностированной депрессии. Звезда «Импровизации» заявил, что не смог самостоятельно справиться с кончиной отца и проблемами в семейной жизни.