«Ксении Бородиной» может не стать

14 декабря 2025, 10:11

РИА Новости: Ксения Бородина может потерять права на два товарных знака

Ксения Бородина (Фото: Инстаграм*/borodylia)

Российская актриса и телеведущая Ксения Бородина может потерять права на два товарных знака с ее именем. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Роспатент.