«Ксении Бородиной» может не стать

РИА Новости: Ксения Бородина может потерять права на два товарных знака
Ксения Бородина (Фото: Инстаграм*/borodylia)

Российская актриса и телеведущая Ксения Бородина может потерять права на два товарных знака с ее именем. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Роспатент.



Речь идет о брендах «Ксения Бородина» и Ksenia Borodina, зарегистрированных в 2017 и 2018 годах соответственно. Под ними в России может производиться и продаваться одежда, косметика и парфюмерия.

По данным агентства, срок товарных знаков истекает в июне 2026 года. Если артистка не подаст заявление на продление, исключительные права прекратят действие. В таком случае эти бренды могут быть утрачены или перерегистрированы другими лицами в установленном законом порядке.

