«Я возражала»: Алина Загитова призналась, как отец настоял на примирении с Медведевой

13 декабря 2025, 22:34

Алина Загитова рассказала, почему первой написала Евгении Медведевой

Алина Загитова (Фото: Instagram* / @azagitova)

Алина Загитова откровенно рассказала, что долгое время обсуждала напряжённые отношения с Евгенией Медведевой только с одним человеком — своим отцом. Об этом сообщает Marie Claire.





Именно он настаивал на том, что конфликт пора оставить в прошлом и попробовать наладить общение, хотя сама фигуристка поначалу была категорически против.



Олимпийская чемпионка призналась, что идея примирения далась ей непросто. По словам Алины, они с отцом не раз спорили на эту тему — оба оказались достаточно упрямыми.





«Ты часто мне говорил, что нам с Женей стоит наладить отношения. Я возражала, мы с тобой спорили. Я тоже упёртая, мне сложно сделать первый шаг. Но я не люблю ссориться и пребывать в токсичной среде», — поделилась Загитова.