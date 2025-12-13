«Я возражала»: Алина Загитова призналась, как отец настоял на примирении с Медведевой
Алина Загитова откровенно рассказала, что долгое время обсуждала напряжённые отношения с Евгенией Медведевой только с одним человеком — своим отцом. Об этом сообщает Marie Claire.
Именно он настаивал на том, что конфликт пора оставить в прошлом и попробовать наладить общение, хотя сама фигуристка поначалу была категорически против.
Олимпийская чемпионка призналась, что идея примирения далась ей непросто. По словам Алины, они с отцом не раз спорили на эту тему — оба оказались достаточно упрямыми.
«Ты часто мне говорил, что нам с Женей стоит наладить отношения. Я возражала, мы с тобой спорили. Я тоже упёртая, мне сложно сделать первый шаг. Но я не люблю ссориться и пребывать в токсичной среде», — поделилась Загитова.При этом фигуристка отметила, что она не выносит затяжных конфликтов и токсичной атмосферы. Отец объяснял ей, что негатив между людьми неизбежно притягивает ещё больше негатива — и в какой-то момент этот аргумент сработал.
В итоге именно Алина первой написала Евгении и предложила встретиться. По её словам, решение было не спонтанным: к нему она шла долго, а поддержка отца сыграла ключевую роль в том, чтобы поставить точку в многолетней вражде.