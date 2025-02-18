Бородина ответила, с кем из звезд шоу-бизнеса могла бы встречаться, не зная Сердюкова

Николай Сердюков и Ксения Бородина (Фото: Instagram*/borodylia)
Телеведущая Ксения Бородина могла бы встречаться с актером Юрием Борисовым, если бы не познакомилась со своим женихом Николаем Сердюковым. Таким образом теледива ответила на вопрос своего коллеги по цеху Павла Воли.
«Ну вот кто вау?» — спросил Воля.
«Юра Борисов — вау» — ответила Бородина, долго перед этим перебирая знаменитостей в голове.
Когда Воля задал аналогичный вопрос Сердюкову, тот поначалу отнекивался, но о симпатии к модели Ирине Шейк ему напомнила сама Бородина.
«Да, Ирина Шейк», — произнес Сердюков.
Ранее стало известно, будут ли Бородина и Сердюков заключать брачный договор. Подробности в материале «Радио 1».
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