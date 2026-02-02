Адвокат Лурье раскрыла, в каком состоянии Долина оставила квартиру
Народная артистка России Лариса Долина завершила процесс передачи квартиры, расположенной в районе Хамовники, Полине Лурье. Адвокат предпринимательницы Светлана Свириденко в интервью порталу MSK1.ru раскрыла, в каком состоянии певица оставила недвижимость.
Квартира оказалась в отличном состоянии, всё было чисто и аккуратно. Адвокат подтвердила, что никаких претензий нет.
Перед выездом из квартиры Лариса Долина полностью погасила все долги по коммунальным платежам. Свириденко отметила, что оплата за все услуги ЖКХ, включая последний месяц проживания артистки, была произведена в полном размере.
Ранее стало известно, что Лариса Долина переехала на съёмную квартиру. Подробнее читайте в материале «Радио 1».
