Ксения Алфёрова обратилась к подписчикам после новостей о свадьбе Егора Бероева

Ксения Алфёрова поблагодарила подписчиков после новостей о свадьбе Егора Бероева
Пока 48-летний актёр Егор Бероев строит отношения с 21-летней балериной Анной Панкратовой, его бывшая супруга Ксения Алфёрова также пытается начать жизнь «с чистого листа».
Судя по публикациям в соцсетях, ей это удаётся по классической схеме — после короткой стрижки в ход пошло мороженое. Алфёрова поблагодарила поклонников за поддержку.
«Для тех, кто за меня переживает: спасибо вам, у меня всё хорошо, теперь уже счастливо живу, люблю жизнь и творю!» — написала она в запрещённой в России социальной сети.Бероев и Алфёрова развелись в 2025 году. Недавно актёр впервые публично признался, что женился на Панкратовой ещё зимой. Пара познакомилась в 2024 году на съёмках фильма, после чего у них завязались отношения. Экс-супруга Бероева узнала о новой возлюбленной бывшего мужа из новостей. Разрыв дался ей тяжело — Ксения рассказывала, что они с Егором венчались.