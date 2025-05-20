Ксения Бородина не захотела покупать свадебный торт в виде «гроба»: «Должно быть красиво, вкусно и пьяно»

Ксения Бородина (Фото: Инстаграм* @borodylia)
Телеведущая Ксения Бородина вовсю готовится к свадьбе с блогером Николаем Сердюковым. Она уже примерила платье, а ее жених стал активно заниматься в спортзале.
Телеведущая рассказала, что накануне была на дегустации коктейлей и еды для торжества. Ксения даже показала столовые приборы подписчикам.
Сегодня Бородина столкнулась с новым препятствием на пути к долгожданному счастью. Оказалось, что возлюбленные до сих пор не могут определиться с тортом.
В сторис Бородина опубликовала фотографии модных свадебных десертов, которые похожи на «гроб»: удлиненные с минимальным декором, многоуровневые с вишенками.
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«На мой взгляд, самые две главные вещи на свадьбе — это декор и еда. Гостям должно быть красиво, вкусно и пьяно», — уточнила невеста Сердюкова в соцсетях.
Сегодня Бородина столкнулась с новым препятствием на пути к долгожданному счастью. Оказалось, что возлюбленные до сих пор не могут определиться с тортом.
«Сейчас в тренде торты, которые мне абсолютно не нравятся. Вот думаем, что делать», — подчеркнула Ксения.
В сторис Бородина опубликовала фотографии модных свадебных десертов, которые похожи на «гроб»: удлиненные с минимальным декором, многоуровневые с вишенками.
«Короче плоский сразу нет! Давайте, помогайте тогда», — обратилась телеведущая к поклонникам.
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Ольга Енгалычева