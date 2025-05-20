Полину Гагарину заметили в компании таинственного незнакомца – видео

Полина Гагарина (фото: Telegram @gagara1987official)
Полину Гагарину заметили в компании таинственного незнакомца. О возможных изменениях в личной жизни певицы пишет Telegram-канал «Звездач».
Артистка предпочитает не афишировать личную жизнь, однако на презентации нового альбома Леонида Агутина её заметили в компании некоего мужчины.
Гагарина отказалась общаться с журналистами, видимо, предвидя вопросы о незнакомце. Однако Станислава Микова рядом не заметили.
Напомним, что про их отношения стало известно в конце ноября 2023 года. Танцор балета и певица на тот момент были вместе около полугода. После совместного выхода в свет, Гагарина перестала комментировать личную жизнь. Не исключено, что на опубликованных кадрах – новый возлюбленный артистки.
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Гагарина отказалась общаться с журналистами, видимо, предвидя вопросы о незнакомце. Однако Станислава Микова рядом не заметили.
Напомним, что про их отношения стало известно в конце ноября 2023 года. Танцор балета и певица на тот момент были вместе около полугода. После совместного выхода в свет, Гагарина перестала комментировать личную жизнь. Не исключено, что на опубликованных кадрах – новый возлюбленный артистки.
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Анастасия Чинкова