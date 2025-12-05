«Всё невероятно красиво»: Ксения Бородина показала роскошный номер в Дубае
Ксения Бородина подробно рассказала о своём впечатлении от роскошного номера в отеле Дубая в своём личном блоге в телеграм.
Звезду встретили с королевским размахом: ей вручили букет ещё на улице, а в лобби ожидали сотрудники, выстроившиеся в ряд. Это было только начало сюрпризов.
Телеведущей предоставили великолепный двухэтажный номер с потрясающим видом.
«Хочу сказать, что мы в полном восторге. Роскошь — потому что всё невероятно красиво сделано», — сказала Бородина.
Она отметила наличие полноразмерного бара, а также рамки с их с мужем Николаем Сердюковым совместной фотографией и стол для переговоров.
По словам знаменитости, это её первый визит в этот город в декабре. Решение поехать именно сейчас оказалось удачным. Звезда наслаждается идеальной погодой.