«Всё невероятно красиво»: Ксения Бородина показала роскошный номер в Дубае

05 декабря 2025, 13:07

Телеведущая Бородина показала роскошный номер в Дубае

Ксения Бородина (Фото: РИА Новости/Светлана Шевченко)

Ксения Бородина подробно рассказала о своём впечатлении от роскошного номера в отеле Дубая в своём личном блоге в телеграм.





Звезду встретили с королевским размахом: ей вручили букет ещё на улице, а в лобби ожидали сотрудники, выстроившиеся в ряд. Это было только начало сюрпризов.



Телеведущей предоставили великолепный двухэтажный номер с потрясающим видом.





«Хочу сказать, что мы в полном восторге. Роскошь — потому что всё невероятно красиво сделано», — сказала Бородина.