«Несказанно рады»: Бородина дала ответ на слухи о беременности от Сердюкова и реакции своих дочек

23 июня 2025, 01:42

Бородина опровергла слухи о беременности от Сердюкова словами «не в курсе»

Ксения Бородина и Николай Сердюков (Фото: Telegram @borodylia0803)

Телеведущая Ксения Бородина открыто заявляет, что счастлива в браке с Николаем Сердюковым, несмотря на критику части поклонников. Разумеется, пару уже стали расспрашивать о потенциальном ребенке. Бородина решила дать ответ на слухи о своей беременности, подшутив над любопытными фанатами.





Недавно Ксения Бородина и Николай Сердюков обсудили планы по рождению ребенка в шоу «Сокровища императора». Ведущая призналась, что мечтает о сыне, но опасается тройни из-за генов мужа. Сердюков, в свою очередь, хочет дочь.



Рассуждения знаменитостей на тему пополнения в семье сразу же подтолкнули фанатов к мысли, что пара «намекает» на то, что малыш — дело решенное, просто Ксения пока держит беременность в секрете. Одна из подписчиц спросила в соцсетях, как дочери Бородиной, Маруся и Теона, отреагировали на «пополнение».



Ксения Бородина и Николай Сердюков (Фото: Telegram @borodylia0803)



«Если вы про 2009 год и 2015, то они несказанно рады, потому что благодаря этому они появились на свет. А еще какая-то беременность есть? Мы просто не в курсе», — поразилась звезда, давая понять, что опровергает слухи.