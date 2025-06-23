«Несказанно рады»: Бородина дала ответ на слухи о беременности от Сердюкова и реакции своих дочек
Телеведущая Ксения Бородина открыто заявляет, что счастлива в браке с Николаем Сердюковым, несмотря на критику части поклонников. Разумеется, пару уже стали расспрашивать о потенциальном ребенке. Бородина решила дать ответ на слухи о своей беременности, подшутив над любопытными фанатами.
Недавно Ксения Бородина и Николай Сердюков обсудили планы по рождению ребенка в шоу «Сокровища императора». Ведущая призналась, что мечтает о сыне, но опасается тройни из-за генов мужа. Сердюков, в свою очередь, хочет дочь.
Рассуждения знаменитостей на тему пополнения в семье сразу же подтолкнули фанатов к мысли, что пара «намекает» на то, что малыш — дело решенное, просто Ксения пока держит беременность в секрете. Одна из подписчиц спросила в соцсетях, как дочери Бородиной, Маруся и Теона, отреагировали на «пополнение».
«Если вы про 2009 год и 2015, то они несказанно рады, потому что благодаря этому они появились на свет. А еще какая-то беременность есть? Мы просто не в курсе», — поразилась звезда, давая понять, что опровергает слухи.Ранее сообщалось, что Николай Сердюков был замечен за рулём нового автомобиля Mercedes-Benz G-класса. Автомобиль 2023 года выпуска и оценивается примерно в 35 миллионов рублей.
Известно, что машина оформлена на жену блогера, но сам Николай регулярно совершает на ней поездки по столице. Он умудрился собрать 264 штрафа за то время, что катался на автомобиле жены.