«Застряла между волнами, еле вытащил»: Олег Майами рискнул жизнью, чтобы спасти тонущую женщину на Пхукете
Олег Майами рассказал, как рискнул жизнью и спас тонущую женщину на Пхукете
Олег Майами совершил героический поступок, спасая тонущую женщину на пляже Пхукета. Звезда рискнул собственной жизнью, когда несчастной не смогли помочь ее друзья. Теперь певец предостерегает подписчиков от поездок в Таиланд, ведь сейчас несезон и находиться там, а уж тем более — заходить в воду, очень опасно. Слова Майами передает «СтарХит».
34-летний музыкант, отдыхая на Пхукете, стал свидетелем драмы: женщина застряла между волнами и не могла выбраться. Друзья лишь указывали на знакомую, а сами ничего не делали, чтобы спасти тонущую.
«Вот у меня произошла ситуация, я не делился нигде. Я спас женщину… Выхожу из воды, смотрю, что мужики мне что-то показывают, тыкают куда-то пальцем. Я поворачиваюсь, а там женщина застряла между волнами и тонет. То есть она реально тонет, не может выбраться», - откровенно поделился Олег.
«Серьезный вирус»: Наташа Королёва рассказала об инфекции, поразившей ее уши, и отмене выступления в Астане
Не раздумывая, он бросился в воду. Майами — спортивный мужчина, к тому же у него есть разряд по плаванию, поэтому на опасный поступок он решился быстро. Была вера в свои силы. Однако спасение осложнялось тем, что женщина была «чуть тяжеленькой». Звезда с трудом вытащил ее из воды, испытав настоящий страх.
При этом Олег возмутился равнодушием спутников женщины. Они с улыбкой поблагодарили Майами, но не выглядели особо напуганными случившимся, явно не осознавая, в какой опасности была их подруга.
«Весело им, а подруга чуть не умерла… Да это же кошмар! Я тогда начал им предъявлять, мол почему просто стояли и пальцами своими тыкали. В общем, я отдышался, девку откачали, а она бледная вся была… Потом ко мне подходили работники пляжа, которые на парашюте летают, и говорили: «Респект! Спасибо, что ты спас». Я вот совершенно не считаю себя каким-то героем, но я реально спас человека», — заключил певец.Он посоветовал фанатам быть осторожными, избегать подобных рисков и не ходить в бурные воды. Тем более, если навыки по плаванию не самых лучшие. Несезон в Таиланде, длящийся с апреля по октябрь, делает отдых опасным из-за сильных волн, течений и дождей.
*Деятельность Meta (Instagram) запрещена в России как экстремистская