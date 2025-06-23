«Застряла между волнами, еле вытащил»: Олег Майами рискнул жизнью, чтобы спасти тонущую женщину на Пхукете

23 июня 2025, 07:31

Олег Майами рассказал, как рискнул жизнью и спас тонущую женщину на Пхукете

Олег Майами (Фото: Instagram* @miamioleg_official)

Олег Майами совершил героический поступок, спасая тонущую женщину на пляже Пхукета. Звезда рискнул собственной жизнью, когда несчастной не смогли помочь ее друзья. Теперь певец предостерегает подписчиков от поездок в Таиланд, ведь сейчас несезон и находиться там, а уж тем более — заходить в воду, очень опасно. Слова Майами передает «СтарХит».





34-летний музыкант, отдыхая на Пхукете, стал свидетелем драмы: женщина застряла между волнами и не могла выбраться. Друзья лишь указывали на знакомую, а сами ничего не делали, чтобы спасти тонущую.





«Вот у меня произошла ситуация, я не делился нигде. Я спас женщину… Выхожу из воды, смотрю, что мужики мне что-то показывают, тыкают куда-то пальцем. Я поворачиваюсь, а там женщина застряла между волнами и тонет. То есть она реально тонет, не может выбраться», - откровенно поделился Олег.

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Олег Майами (Фото: Instagram* @miamioleg_official)



«Весело им, а подруга чуть не умерла… Да это же кошмар! Я тогда начал им предъявлять, мол почему просто стояли и пальцами своими тыкали. В общем, я отдышался, девку откачали, а она бледная вся была… Потом ко мне подходили работники пляжа, которые на парашюте летают, и говорили: «Респект! Спасибо, что ты спас». Я вот совершенно не считаю себя каким-то героем, но я реально спас человека», — заключил певец.