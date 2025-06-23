«Авроры больше нет. Забудьте о ней!»: Киркоров выгнал 19-летнюю невесту Лепса из «Мастера игры»

23 июня 2025, 07:07

Киркоров избавился от невесты Лепса в «Мастере игры» и назвал ее бесполезным игроком

Филипп Киркоров (Фото: Instagram* @fkirkorov)

Филипп Киркоров выгнал 19-летнюю невесту Григория Лепса Аврору Кибу из шоу «Мастер игры». Певец заявил, что помог ей уйти домой, исполнив желание Авроры, но при этом назвал девушку «бесполезным игроком».





В проекте «Мастер игры», где участники выявляют «темных игроков» ради главного приза, Киркоров решительно исключил Аврору Кибу. Певец утверждал, что она сама «хотела» покинуть шоу, но правила не позволяли уйти добровольно.





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«Очень рад убрать из игры бесполезного и бессмысленного игрока. Авроры больше нет. Забудьте о ней! Аврору я забрал. Но я исполняю ее желание — уйти домой», — заявил Киркоров в шоу.

Аврора Киба (Фото: Instagram* @avrorakiba)



«Пока Аврора здесь бессмысленно проводит время, Григорий Лепс может найти кого-то другого — вторую и третью Аврору... Я ей желаю счастья и надеюсь... Хотя, какая мне разница?», — добавила Марго.