«Авроры больше нет. Забудьте о ней!»: Киркоров выгнал 19-летнюю невесту Лепса из «Мастера игры»
Киркоров избавился от невесты Лепса в «Мастере игры» и назвал ее бесполезным игроком
Филипп Киркоров выгнал 19-летнюю невесту Григория Лепса Аврору Кибу из шоу «Мастер игры». Певец заявил, что помог ей уйти домой, исполнив желание Авроры, но при этом назвал девушку «бесполезным игроком».
В проекте «Мастер игры», где участники выявляют «темных игроков» ради главного приза, Киркоров решительно исключил Аврору Кибу. Певец утверждал, что она сама «хотела» покинуть шоу, но правила не позволяли уйти добровольно.
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Ранее у нее уже успел возникнуть конфликт с Киркоровым. Девушку возмутило, когда тот назвал ее «не личностью, а просто девушкой кого-то», намекая на несостоятельность Авроры, если ту «отделить» от Лепса.
«Очень рад убрать из игры бесполезного и бессмысленного игрока. Авроры больше нет. Забудьте о ней! Аврору я забрал. Но я исполняю ее желание — уйти домой», — заявил Киркоров в шоу.Другая участница, Марго Овсянникова, намекнула, что Аврора спешила вернуться к Лепсу, потому что опасается, что тот найдет новую девушку, пока она отсутствует. Овсянникова напомнила, что вокруг Лепса всегда вьется немало молодых красавиц.
«Пока Аврора здесь бессмысленно проводит время, Григорий Лепс может найти кого-то другого — вторую и третью Аврору... Я ей желаю счастья и надеюсь... Хотя, какая мне разница?», — добавила Марго.Ранее Овсянникова уже «подкалывала» Аврору Кибу, напоминая, что её жених недавно появился на публике с другой. В результате она вывела молодую девушку из себя, заставив ту ответить довольно резко.
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