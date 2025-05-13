«Кликуха вертухайки на зоне»: Соседов высмеял псевдоним Клавы Коки

Клава Кока (фото: Telegram @klavacoca)
Музыкальный критик Сергей Соседов высмеял псевдоним певицы Клавы Коки (настоящее имя – Клавдия Высокова). Об артистке он порассуждал в шоу «Алёна, блин!».
Соседов заявил, что выходить на сцену с таким псевдонимом просто «неприлично», а после и вовсе сравнил имя певицы с тюремными прозвищами.
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«Кликуха вертухайки на зоне», – высказался критик.Ранее Соседов также раскритиковал работу артиста балета Николая Цискаридзе на телевидении. Словами «я бы программы вёл лучше» критик призвал танцора заниматься преподаванием в своей сфере, а не быть «везде». Также он выразил мнение, что Цискаридзе незаслуженно получил статуэтку ТЭФИ как лучший ведущий.
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Анастасия Чинкова