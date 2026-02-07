Ксения Бородина поддержала Николая Сердюкова после отказа от участия в реалити

07 февраля 2026, 19:16

Ксения Бородина заявила, что семья важнее хайпа в реалити

Ксения Бородина и Николай Сердюков (Фото: Instagram* / @borodylia)

Ксения Бородина публично высказалась в поддержку Николая Сердюкова, который отказался от участия в реалити-проекте, где также должен был появиться ее бывший супруг Курбан Омаров. Об этом сообщает Telegram-канал «Блокнот Старс».





Решение Сердюкова телеведущая назвала проявлением зрелости, уважения и верных жизненных приоритетов.

По словам Бородиной, в подобных ситуациях особенно важно помнить о ценностях, которые не стоит разменивать на внимание публики или краткосрочный медийный эффект.





«Сила семьи в том, что ей можно доверять — и в радости, и в беде. Когда родные не дают в обиду и не поддаются соблазну хайпа, они сохраняют самое дорогое: доверие, честь и мир, в котором хочется жить», — написала Бородина.