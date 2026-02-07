Ксения Бородина поддержала Николая Сердюкова после отказа от участия в реалити
Ксения Бородина заявила, что семья важнее хайпа в реалити
Ксения Бородина публично высказалась в поддержку Николая Сердюкова, который отказался от участия в реалити-проекте, где также должен был появиться ее бывший супруг Курбан Омаров. Об этом сообщает Telegram-канал «Блокнот Старс».
Решение Сердюкова телеведущая назвала проявлением зрелости, уважения и верных жизненных приоритетов.
По словам Бородиной, в подобных ситуациях особенно важно помнить о ценностях, которые не стоит разменивать на внимание публики или краткосрочный медийный эффект.
«Сила семьи в том, что ей можно доверять — и в радости, и в беде. Когда родные не дают в обиду и не поддаются соблазну хайпа, они сохраняют самое дорогое: доверие, честь и мир, в котором хочется жить», — написала Бородина.Телеведущая подчеркнула, что отказ от участия в громком проекте стал для нее доказательством того, что рядом находятся люди, для которых человеческие отношения и внутренние принципы важнее публичных скандалов и рейтингов. По мнению Бородиной, именно такие поступки формируют настоящую опору и чувство безопасности внутри семьи.