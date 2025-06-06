«Пусть побудет в саду»: Гогунский высказался о теме «женских» дней
Виталий Гогунский советует женщинам «побыть в саду» в определенные дни
Виталий Гогунский прокомментировал свои скандальные высказывания о женщинах, из-за которых его назвали «самым токсичным мужчиной шоу-бизнеса». Актер подчеркнул, что обеспечивает свою партнершу и ожидает взамен положительные эмоции.
«В моем доме все так, как я сказал», — заявил актер.Он также высказался о женской манипуляции грустью. По мнению актера, счастливая и материально защищенная женщина расцветает и не нуждается в пластических операциях. Гогунский также упомянул «женские дни», отметив, что в этот период женщину нужно окружать заботой.
«Пусть побудет в саду. Но не выносить ее в центр квартиры, чтобы она фонила своим настроением на всех», — заключил мужчина.
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