«Пусть побудет в саду»: Гогунский высказался о теме «женских» дней

Виталий Гогунский советует женщинам «побыть в саду» в определенные дни
Виталий Гогунский ( Фото Instagram*: @gogunskv )

Виталий Гогунский прокомментировал свои скандальные высказывания о женщинах, из-за которых его назвали «самым токсичным мужчиной шоу-бизнеса». Актер подчеркнул, что обеспечивает свою партнершу и ожидает взамен положительные эмоции.



«В моем доме все так, как я сказал», — заявил актер.
Он также высказался о женской манипуляции грустью. По мнению актера, счастливая и материально защищенная женщина расцветает и не нуждается в пластических операциях. Гогунский также упомянул «женские дни», отметив, что в этот период женщину нужно окружать заботой.

«Пусть побудет в саду. Но не выносить ее в центр квартиры, чтобы она фонила своим настроением на всех», — заключил ​мужчина.

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Виктория Иванченко

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