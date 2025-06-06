«Пусть побудет в саду»: Гогунский высказался о теме «женских» дней

06 июня 2025, 18:34

Виталий Гогунский советует женщинам «побыть в саду» в определенные дни

Виталий Гогунский ( Фото Instagram*: @gogunskv )

Виталий Гогунский прокомментировал свои скандальные высказывания о женщинах, из-за которых его назвали «самым токсичным мужчиной шоу-бизнеса». Актер подчеркнул, что обеспечивает свою партнершу и ожидает взамен положительные эмоции.







«В моем доме все так, как я сказал», — заявил актер.

«Пусть побудет в саду. Но не выносить ее в центр квартиры, чтобы она фонила своим настроением на всех», — заключил ​мужчина.

