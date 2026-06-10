«Узнаю из тысячи»: Ксения Бородина трогательно поздравила дочь с 17-летием
Бородина призналась, что не может поверить в то, как быстро выросла её дочь
Старшая дочь Ксении Бородиной — Маруся — отмечает 17-летие. В честь праздника телеведущая посвятила наследнице тёплый пост в социальных сетях и поделилась новыми фотографиями именинницы.
На опубликованных снимках Маруся позирует с распущенными волосами и лёгким макияжем. Подписчики Бородиной отметили естественную красоту девушки и оставили множество поздравлений в комментариях.
В своём обращении Ксения Бородина призналась, что ей сложно осознать, насколько быстро повзрослела дочь. Звезда назвала Марусю красивой, доброй, мудрой и умной девушкой, а также поблагодарила судьбу за её появление в своей жизни.
«Твой взгляд я узнаю из тысячи, потому что только ты так смотришь на меня с самого рождения! Всегда с любовью, всегда с нежностью и заботой», — написала телеведущая.По словам Бородиной, дочь остаётся для неё самым близким человеком, а её любовь и поддержка ощущаются с первых дней жизни. Трогательное поздравление быстро собрало тысячи лайков и тёплых откликов от поклонников звёздной семьи.