Ксения Бородина попала в больницу: что произошло с телеведущей

Ксения Бородина (Фото: РИА Новости/Светлана Шевченко)
Телеведущая Ксения Бородина испугала своих поклонников, опубликовав фотографии с больничной койки в своих социальных сетях.
Оказалось, что звезда телевидения прошла сложную медицинскую процедуру: гастроскопию с седацией, так как у нее возникли проблемы с желудком. Рядом с Бородиной все время был ее возлюбленный Николай Сердюков.
Телеведущая призналась, что очень боится больниц и всего, что связано с наркозом. Однако, по ее словам, это было необходимо из-за частых проблем со здоровьем. Ксения подчеркнула, что самое страшное для нее — это само слово «медикаментозный сон». В завершение она успокоила тех, кто переживает по этому поводу, отметив, что все прошло быстро и безболезненно.
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Ксения Бородина (Фото: соцсети)
Телеведущая призналась, что очень боится больниц и всего, что связано с наркозом. Однако, по ее словам, это было необходимо из-за частых проблем со здоровьем. Ксения подчеркнула, что самое страшное для нее — это само слово «медикаментозный сон». В завершение она успокоила тех, кто переживает по этому поводу, отметив, что все прошло быстро и безболезненно.
«Я эту процедуру три раза прошла без наркоза и это был ужас — вся жизнь перед глазами проходит. А тут легкий сон. В течение часа приходишь в себя, по результату у меня все окей, с моим весом и образом жизни (когда поесть не успеваешь), поверхностный гастрит уже норма. Но еще взяли биопсию — будем ждать», — объяснила Ксения.
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Анастасия Хохлова