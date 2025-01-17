«Седина в бороду, бес в ребро»: Александр Пашков бросил двух жен и детей ради молодой актрисы

Александр Пашков (Фото: соцсети)
Роли Александра Пашкова на экране нередко ассоциируются с примерными мужьями и отцами: любящими, надежными и готовыми на все ради семьи. Однако в реальной жизни все оказалось намного драматичнее и противоречивее.
Александр прожил супругой 17 лет и воспитывал троих детей. Внезапно актер бросил свою семью ради молодой женщины, которая была совсем немного старше дочери Пашкова. Такой выбор вызвал шок и осуждение, однако и этот союз оказался непродолжительным.
Не успели фанаты оправиться от новости о разводе, как Александр снова женился — на еще более молодой девушке.
Профессиональный путь Александра Пашкова
Александр Пашков родился в Екатеринбурге в семье милиционеров. Отец и старший брат избрали этот профессиональный путь, но будущий артист хотел совсем иного. Работа в правоохранительных органах казалась ему скучной, а сам он был энергичным и доставлял маме и папе достаточно хлопот. В поисках увлечения для Александра, родители отвели его в театральный класс.
Педагоги сразу разглядели в мальчике талант и предрекли ему блестящее будущее в актерской профессии. В 14 лет Пашкова уже приняли в труппу Академического театра музыкальной комедии. Мама и папа, хотя и поощряли стремление парня, считали профессию актера нестабильной и предпринимали попытки отговорить его. Однако Александр стоял на своем и продолжал идти к своей мечте.
После выпуска из школы Пашков поехал в Москву для поступления в театральный вуз, но он не прошел отбор. Александр вернулся в Екатеринбург и поступил в местный университет. Потом актер рассказывал, что не пожалел о своем решении, поскольку получил в учреждении качественное образование. В студенческие годы Александр даже попробовал себя в роли продюсера, но в результате затеи он влез в долги.
Александр Пашков (Фото: соцсети)
После выпуска молодой актер получал лишь эпизодические роли, которые приносили весьма мало денег. Он хватался за любую подработку: разносил газеты, трудился таксистом, красил машины.
Однажды, взяв у родителей в долг средства на дорогу, Александр отправился в столицу к другу, будущей звезде — Александру Олешко.
В Москве Пашков по воле случая попал на кастинг мелодрамы «Ундина-2: На гребне волны», перепутав этаж на киностудии им. Горького. Режиссер отметил талант молодого артиста и утвердил его на главную роль. После успеха сериала карьера Александра пошла в гору. В 2005 году Пашков сыграл одну из центральных ролей в сериале «За всё тебя благодарю», а в 2008 году он обрел широкую известность после выхода сериала «Воротилы».
Александр Пашков стал частью труппы Государственного театра киноактёра и по сей день продолжает оставаться верным коллективу. Фильмография актера насчитывает уже более 130 работ.
Первый брак и финансовые трудности
Еще 18-летним студентом Александр Пашков встретил свою будущую супругу, Анжелику Самойлову. Она была старше его на два года и тоже мечтала об актерской карьере.
Отношения молодых людей развивались быстро. Неожиданно Анжелика узнала, что ждет ребенка. Она думала об аборте, но Александр не позволил избавиться от ребенка. Он любил Анжелику и хотел быть с ней, а потому вскоре предложил ей выйти за него замуж. Через некоторое время пара сыграла свадьбу, и в их семье появилась дочка Алина.
Александр Пашков и Алина Пашкова (Фото: соцсети)
Однако у семьи появились финансовые трудности. Александр столкнулся с кризисом в киноиндустрии. Средств не хватало на еду и подгузники. Чтобы прокормить семью, Пашков подрабатывал таксистом, но этого все же было мало.
Жизнь на грани нищеты казалась невыносимой. Пашков решил отправиться в Москву, где, как он полагал, его актерский талант будет востребован. Александр был прав. После роли в сериале «Ундина-2. На гребне волны» карьера актера начала развиваться. Пашков смог перевезти семью в столицу, где их жизнь постепенно налаживалась.
В семье появилось еще двое детей — сын Федор и дочь Ксения. Александр приобрел квартиру, обеспечивал жену и детей, стал стабильно зарабатывать. Анжелика, в свою очередь, оказывала поддержку супругу, помогая ему с выбором проектов и решая организационные вопросы.
Анжелика Пашкова (Фото: соцсети)
Союз влюбленных казался крепким и нерушимым. Однако в 2014 году отношения между Александром и Анжеликой дали трещину.
Развод и второй брак
На пике своей карьеры Александр встретил молодую актрису Карину Романюк на съемочной площадке. Между ними вспыхнули чувства, которые мужчина не смог скрыть. Карина была младше его на 13 лет, и эта разница в возрасте, похоже, лишь подогревала их страсть.
Анжелика, супруга Александра, с которой он прожил 17 лет в счастливом браке, была шокирована. Она старалась сохранить семью, вернуть возлюбленного, но его чувства к Карине оказались сильнее. Тогда Александр признал, что больше не может жить с Анжеликой.
Развод оказался сложным испытанием для обоих супругов. Однако Александр продолжал общаться с детьми, помогал им материально. Старшая дочь Алина не смогла простить отца за уход и долгий период хранила на него обиду.
Александр Пашков (Фото: соцсети)
В 2015 году Александр заключил брак с Кариной. Через некоторое время у них родилась дочь Варя.
Спустя время Анжелика призналась, что их разрыв был вызван не только с появлением Карины, но и с неоднократными изменами Александра, которые происходили на протяжении многих лет. Связь с Кариной стала лишь последней каплей. Известно, что Анжелика и Карина трудились в одном театре, что могло добавить остроты в ситуацию.
Анжелика не верила, что отношения Александра и Карины будут продолжительными. Она была права. В начале 2022 года Александр говорил о своем счастье с супругой, но уже осенью намекнул на серьезные изменения в личной жизни. В то же время Карина делилась в соцсетях романтическими фотографиями с новым возлюбленным.
Новая молодая жена
Пашков снова влюбился и заключил брак. В апреле 2024 года он женился в третий раз. Его новой возлюбленной стала молодая актриса Валерия, которая, как говорят, сильно младше Александра — почти вдвое.
Эта новость весьма удивила фанатов 44-летнего актера. Часть из них обратила внимание, что каждая новая супруга Александра моложе предыдущей. В социальных сетях появились комментарии, полные недоумения: «Седина в бороду, а бес в ребро», «И каждая новая моложе предыдущей. Это комплекс какой-то?».
Сам Пашков не хочет рассказывать о своей личной жизни и не делится подробностями своего нового брака.
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