Скандалы, измены и тайная дочь: реальная причина четырех разводов любителя студенток Александра Гордона

Журналист Александр Гордон (фото: РИА Новости / Александр Натрускин)
Александр Гордон — российский телеведущий, режиссёр и журналист, чья карьера охватывает несколько десятилетий. Однако за профессиональными успехами скрывается борьба с алкогольной зависимостью и непростая личная жизнь. «Радио 1» расскажет о том, почему 3 брака ведущего распались, а также о его главных скандалах.
Биография Александра Гордона
Александр Гарриевич Гордон родился 20 февраля 1964 года в Обнинске Калужской области в семье писателя и художника Гарри Гордона и медика Антонины Стриги. После развода родителей воспитанием Александра занимался отчим Николай Чинин. Отец долгое время не поддерживал отношения с сыном, и их общение возобновилось только тогда, когда Александру исполнилось 19 лет.
С детства Гордон мечтал о карьере театрального режиссёра. После окончания школы он поступил в Щукинское театральное училище. В студенческие годы Александр совмещал учёбу с работой монтировщиком и преподаванием в детском кружке.
Жизнь Гордона в США и первый развод
После окончания Щукинского училища в жизни Александра Гордона произошли значительные перемены. Он женился на журналистке Марии Бердниковой, а через год у пары родилась дочь Анна. Молодая семья обосновалась в Чертаново.
Несколько лет Гордон служил в Театре-студии имени Рубена Симонова, однако затем принял решение эмигрировать в США. В Америке он начал с рабочих профессий: работал электриком, занимался установкой кондиционеров и готовил пиццу. Позже Гордон нашёл своё место в медиаиндустрии, став ведущим на русскоязычном телеканале.
Журналист Александр Гордон (фото: социальные сети)
Александр Гордон привлёк внимание продюсеров телеканала ТВ-6 и стал автором программы «Нью-Йорк, Нью-Йорк». Три года он жил между двумя странами, пока не принял решение вернуться в Россию, сохранив американское гражданство. К тому моменту его брак с Марией Бердниковой распался, и бывшая жена с дочерью остались в США.
В Москве карьера Гордона стремительно пошла вверх: он создал популярное шоу «Собрание заблуждений», стал ведущим программы «Процесс» с Владимиром Соловьёвым и основал собственную политическую фракцию — «Партию общественного цинизма». Однако, разочаровавшись в политике, он продал её за символическую сумму — три доллара.
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Череда неудачных отношений
После развода Гордон начал роман с актрисой Наной Кикнадзе. Хотя он и сделал ей предложение, до свадьбы дело не дошло — постоянные ссоры привели к разрыву спустя семь лет отношений.
В начале 2000-х, в 36 лет телеведущий встретил 20-летнюю студентку Катю Прокофьеву, на которой вскоре женился. Однако отношения не сложились: отец Александра не принял невестку, а сам он начал воспринимать амбиции жены как корысть. Катя, в свою очередь, была недовольна зависимостью мужа от алкоголя.
«У меня была претензия к теме алкоголизма, и она осталась. Меня возмущает, что рядом с ним люди, которые позволяют это. Когда мы были вместе, я делала все, чтобы он отлично выглядел, меньше пил и ограничивал общение с теми, кто приходил с бутылкой», — спустя много лет рассказала юрист на YouTube-канале Дианы Кади.
В 2011 году Гордон женился на ещё более молодой девушке — 18-летней Нине. Но их отношения долго не продлились: после того как у Гордона родилась внебрачная дочь от журналистки Елены Пашковой. В итоге в 2012 году пара развелась.
В 2014 Александр снова нашёл счастье с 20-летней студенткой Нозанин Абдулвасиевой. Журналист не первый раз видел Нозанин: когда ей было 10 лет, дедушка приводил её в мастерскую на Красной Пресне, где озвучивал свой фильм Гордон. Однако спустя шесть лет пара приняла решение развестись. О причинах не говорили, однако известно, что расставание прошло мирно. В семье родилось двое детей: Александра и Фёдор.
Журналист Александр Гордон и Нозанин Абдулвасиева (фото: социальные сети)
Алкогольная зависимость
Гордон не скрывает, что у него проблемы с алкоголем.
«Если рассуждать по врачебным меркам, то да, конечно, я страдаю от алкоголизма. Но я какой-то социализированный алкоголик, потому что работаю как псих. Недавно проходил полное обследование организма. Кроме возрастных изменений, все в порядке. Были времена, когда я выпивал по две бутылки коньяка в день, но такие дни, слава Богу, закончились. Я пью на работе и не скрываю этого никогда. Как это выглядит? Выхожу за кулисы, там стоит маленький стаканчик белого вина, я делаю глоток и возвращаюсь», — рассказал телеведущий в одном из интервью.
В начале нового сезона шоу «Док-ток» Александр Гордон извинился перед зрителями за свои появления на программе в состоянии алкогольного опьянения. Ведущий сообщил, что обратился за помощью к специалистам и заверил, что сложный период в его жизни, когда алкоголь был проблемой, остался позади.
Пятая жена
В 2018 году Александр Гордон познакомился со студенткой Государственного музыкально-педагогического института Софией Каландадзе, арфисткой, с которой он выступал на фестивале в Елабуге.
В 2022 году в возрасте 58 лет Гордон тайно женился на 20-летней Софии. В мае того же года пара обвенчалась в Спасо-Евфимиевом монастыре в Суздале, и теперь они не скрывают свою семейную жизнь.
«У всех много вопросов по поводу разницы в возрасте, и мы сами сначала были немного в шоке. Но любви все возрасты покорны. Часть наших родных долго не могли с этим смириться, но сейчас, слава Богу, все нормально. Самое главное — чтобы Соня была счастлива. И, если это добавит в её жизнь счастья, то мы только за!» — рассказали родственницы арфистки «СтарХиту».
Журналист Александр Гордон и София Каландадзе (фото: социальные сети)
Скандалы Александра Гордона
С 2014 года Александр в студии программы «Мужское / Женское», часто становился участником скандалов. В одном из эпизодов он накинул капроновые колготки на шеи героев шоу, пытаясь осудить женщину, которая привязывала ребенка к кровати. В другом случае Гордон поцеловал ногу гостье в эфире.
Также в последнее время активно обсуждается конфликт ведущего с актером Никитой Кологривым. Молодой артист, который ранее критиковал некоторых коллег, покинул студию программы «Закрытый показ» после того, как Гордон раскритиковал его за уклончивый ответ на вопрос о сериале «Подельники».
«Я хочу вам объяснить простую вещь — это программа, в которой я ведущий, а значит я определяю, что для нее хорошо, а что скверно. Если вы согласны, тогда отвечайте на вопрос. Если нет — вас никто не держит», — прокомментировал телеведущий.
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