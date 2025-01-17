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Скандалы, измены и тайная дочь: реальная причина четырех разводов любителя студенток Александра Гордона

Журналист Александр Гордон (фото: РИА Новости / Александр Натрускин)

Журналист Александр Гордон (фото: РИА Новости / Александр Натрускин)

Александр Гордон — российский телеведущий, режиссёр и журналист, чья карьера охватывает несколько десятилетий. Однако за профессиональными успехами скрывается борьба с алкогольной зависимостью и непростая личная жизнь. «Радио 1» расскажет о том, почему 3 брака ведущего распались, а также о его главных скандалах.

Биография Александра Гордона


Александр Гарриевич Гордон родился 20 февраля 1964 года в Обнинске Калужской области в семье писателя и художника Гарри Гордона и медика Антонины Стриги. После развода родителей воспитанием Александра занимался отчим Николай Чинин. Отец долгое время не поддерживал отношения с сыном, и их общение возобновилось только тогда, когда Александру исполнилось 19 лет.



С детства Гордон мечтал о карьере театрального режиссёра. После окончания школы он поступил в Щукинское театральное училище. В студенческие годы Александр совмещал учёбу с работой монтировщиком и преподаванием в детском кружке.

Жизнь Гордона в США и первый развод


После окончания Щукинского училища в жизни Александра Гордона произошли значительные перемены. Он женился на журналистке Марии Бердниковой, а через год у пары родилась дочь Анна. Молодая семья обосновалась в Чертаново.

Несколько лет Гордон служил в Театре-студии имени Рубена Симонова, однако затем принял решение эмигрировать в США. В Америке он начал с рабочих профессий: работал электриком, занимался установкой кондиционеров и готовил пиццу. Позже Гордон нашёл своё место в медиаиндустрии, став ведущим на русскоязычном телеканале.

Журналист Александр Гордон (фото: социальные сети)

Александр Гордон привлёк внимание продюсеров телеканала ТВ-6 и стал автором программы «Нью-Йорк, Нью-Йорк». Три года он жил между двумя странами, пока не принял решение вернуться в Россию, сохранив американское гражданство. К тому моменту его брак с Марией Бердниковой распался, и бывшая жена с дочерью остались в США.

В Москве карьера Гордона стремительно пошла вверх: он создал популярное шоу «Собрание заблуждений», стал ведущим программы «Процесс» с Владимиром Соловьёвым и основал собственную политическую фракцию — «Партию общественного цинизма». Однако, разочаровавшись в политике, он продал её за символическую сумму — три доллара.

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Череда неудачных отношений


После развода Гордон начал роман с актрисой Наной Кикнадзе. Хотя он и сделал ей предложение, до свадьбы дело не дошло — постоянные ссоры привели к разрыву спустя семь лет отношений.

В начале 2000-х, в 36 лет телеведущий встретил 20-летнюю студентку Катю Прокофьеву, на которой вскоре женился. Однако отношения не сложились: отец Александра не принял невестку, а сам он начал воспринимать амбиции жены как корысть. Катя, в свою очередь, была недовольна зависимостью мужа от алкоголя.

«У меня была претензия к теме алкоголизма, и она осталась. Меня возмущает, что рядом с ним люди, которые позволяют это. Когда мы были вместе, я делала все, чтобы он отлично выглядел, меньше пил и ограничивал общение с теми, кто приходил с бутылкой», — спустя много лет рассказала юрист на YouTube-канале Дианы Кади.

В 2011 году Гордон женился на ещё более молодой девушке — 18-летней Нине. Но их отношения долго не продлились: после того как у Гордона родилась внебрачная дочь от журналистки Елены Пашковой. В итоге в 2012 году пара развелась.

В 2014 Александр снова нашёл счастье с 20-летней студенткой Нозанин Абдулвасиевой. Журналист не первый раз видел Нозанин: когда ей было 10 лет, дедушка приводил её в мастерскую на Красной Пресне, где озвучивал свой фильм Гордон. Однако спустя шесть лет пара приняла решение развестись. О причинах не говорили, однако известно, что расставание прошло мирно. В семье родилось двое детей: Александра и Фёдор.

Журналист Александр Гордон и Нозанин Абдулвасиева (фото: социальные сети)

Алкогольная зависимость


Гордон не скрывает, что у него проблемы с алкоголем.

«Если рассуждать по врачебным меркам, то да, конечно, я страдаю от алкоголизма. Но я какой-то социализированный алкоголик, потому что работаю как псих. Недавно проходил полное обследование организма. Кроме возрастных изменений, все в порядке. Были времена, когда я выпивал по две бутылки коньяка в день, но такие дни, слава Богу, закончились. Я пью на работе и не скрываю этого никогда. Как это выглядит? Выхожу за кулисы, там стоит маленький стаканчик белого вина, я делаю глоток и возвращаюсь», — рассказал телеведущий в одном из интервью.

В начале нового сезона шоу «Док-ток» Александр Гордон извинился перед зрителями за свои появления на программе в состоянии алкогольного опьянения. Ведущий сообщил, что обратился за помощью к специалистам и заверил, что сложный период в его жизни, когда алкоголь был проблемой, остался позади.

Пятая жена


В 2018 году Александр Гордон познакомился со студенткой Государственного музыкально-педагогического института Софией Каландадзе, арфисткой, с которой он выступал на фестивале в Елабуге.

В 2022 году в возрасте 58 лет Гордон тайно женился на 20-летней Софии. В мае того же года пара обвенчалась в Спасо-Евфимиевом монастыре в Суздале, и теперь они не скрывают свою семейную жизнь.

«У всех много вопросов по поводу разницы в возрасте, и мы сами сначала были немного в шоке. Но любви все возрасты покорны. Часть наших родных долго не могли с этим смириться, но сейчас, слава Богу, все нормально. Самое главное — чтобы Соня была счастлива. И, если это добавит в её жизнь счастья, то мы только за!» — рассказали родственницы арфистки «СтарХиту».

Журналист Александр Гордон и София Каландадзе (фото: социальные сети)

Скандалы Александра Гордона


С 2014 года Александр в студии программы «Мужское / Женское», часто становился участником скандалов. В одном из эпизодов он накинул капроновые колготки на шеи героев шоу, пытаясь осудить женщину, которая привязывала ребенка к кровати. В другом случае Гордон поцеловал ногу гостье в эфире.

Также в последнее время активно обсуждается конфликт ведущего с актером Никитой Кологривым. Молодой артист, который ранее критиковал некоторых коллег, покинул студию программы «Закрытый показ» после того, как Гордон раскритиковал его за уклончивый ответ на вопрос о сериале «Подельники».

«Я хочу вам объяснить простую вещь — это программа, в которой я ведущий, а значит я определяю, что для нее хорошо, а что скверно. Если вы согласны, тогда отвечайте на вопрос. Если нет — вас никто не держит», — прокомментировал телеведущий.

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«Седина в бороду, бес в ребро»: Александр Пашков бросил двух жен и детей ради молодой актрисы
17 января 2025, 13:46

Александр Пашков (Фото: соцсети)

Роли Александра Пашкова на экране нередко ассоциируются с примерными мужьями и отцами: любящими, надежными и готовыми на все ради семьи. Однако в реальной жизни все оказалось намного драматичнее и противоречивее.
Александр прожил супругой 17 лет и воспитывал троих детей. Внезапно актер бросил свою семью ради молодой женщины, которая была совсем немного старше дочери Пашкова. Такой выбор вызвал шок и осуждение, однако и этот союз оказался непродолжительным.

Не успели фанаты оправиться от новости о разводе, как Александр снова женился — на еще более молодой девушке.

Профессиональный путь Александра Пашкова


Александр Пашков родился в Екатеринбурге в семье милиционеров. Отец и старший брат избрали этот профессиональный путь, но будущий артист хотел совсем иного. Работа в правоохранительных органах казалась ему скучной, а сам он был энергичным и доставлял маме и папе достаточно хлопот. В поисках увлечения для Александра, родители отвели его в театральный класс.

Педагоги сразу разглядели в мальчике талант и предрекли ему блестящее будущее в актерской профессии. В 14 лет Пашкова уже приняли в труппу Академического театра музыкальной комедии. Мама и папа, хотя и поощряли стремление парня, считали профессию актера нестабильной и предпринимали попытки отговорить его. Однако Александр стоял на своем и продолжал идти к своей мечте.

После выпуска из школы Пашков поехал в Москву для поступления в театральный вуз, но он не прошел отбор. Александр вернулся в Екатеринбург и поступил в местный университет. Потом актер рассказывал, что не пожалел о своем решении, поскольку получил в учреждении качественное образование. В студенческие годы Александр даже попробовал себя в роли продюсера, но в результате затеи он влез в долги.

Александр Пашков (Фото: соцсети)

После выпуска молодой актер получал лишь эпизодические роли, которые приносили весьма мало денег. Он хватался за любую подработку: разносил газеты, трудился таксистом, красил машины.

Однажды, взяв у родителей в долг средства на дорогу, Александр отправился в столицу к другу, будущей звезде — Александру Олешко.

В Москве Пашков по воле случая попал на кастинг мелодрамы «Ундина-2: На гребне волны», перепутав этаж на киностудии им. Горького. Режиссер отметил талант молодого артиста и утвердил его на главную роль. После успеха сериала карьера Александра пошла в гору. В 2005 году Пашков сыграл одну из центральных ролей в сериале «За всё тебя благодарю», а в 2008 году он обрел широкую известность после выхода сериала «Воротилы».

Александр Пашков стал частью труппы Государственного театра киноактёра и по сей день продолжает оставаться верным коллективу. Фильмография актера насчитывает уже более 130 работ.

Первый брак и финансовые трудности


Еще 18-летним студентом Александр Пашков встретил свою будущую супругу, Анжелику Самойлову. Она была старше его на два года и тоже мечтала об актерской карьере.

Отношения молодых людей развивались быстро. Неожиданно Анжелика узнала, что ждет ребенка. Она думала об аборте, но Александр не позволил избавиться от ребенка. Он любил Анжелику и хотел быть с ней, а потому вскоре предложил ей выйти за него замуж. Через некоторое время пара сыграла свадьбу, и в их семье появилась дочка Алина.

Александр Пашков и Алина Пашкова (Фото: соцсети)

Однако у семьи появились финансовые трудности. Александр столкнулся с кризисом в киноиндустрии. Средств не хватало на еду и подгузники. Чтобы прокормить семью, Пашков подрабатывал таксистом, но этого все же было мало.

Жизнь на грани нищеты казалась невыносимой. Пашков решил отправиться в Москву, где, как он полагал, его актерский талант будет востребован. Александр был прав. После роли в сериале «Ундина-2. На гребне волны» карьера актера начала развиваться. Пашков смог перевезти семью в столицу, где их жизнь постепенно налаживалась.

В семье появилось еще двое детей — сын Федор и дочь Ксения. Александр приобрел квартиру, обеспечивал жену и детей, стал стабильно зарабатывать. Анжелика, в свою очередь, оказывала поддержку супругу, помогая ему с выбором проектов и решая организационные вопросы.

Анжелика Пашкова (Фото: соцсети)

Союз влюбленных казался крепким и нерушимым. Однако в 2014 году отношения между Александром и Анжеликой дали трещину.

Развод и второй брак


На пике своей карьеры Александр встретил молодую актрису Карину Романюк на съемочной площадке. Между ними вспыхнули чувства, которые мужчина не смог скрыть. Карина была младше его на 13 лет, и эта разница в возрасте, похоже, лишь подогревала их страсть.

Анжелика, супруга Александра, с которой он прожил 17 лет в счастливом браке, была шокирована. Она старалась сохранить семью, вернуть возлюбленного, но его чувства к Карине оказались сильнее. Тогда Александр признал, что больше не может жить с Анжеликой.

Развод оказался сложным испытанием для обоих супругов. Однако Александр продолжал общаться с детьми, помогал им материально. Старшая дочь Алина не смогла простить отца за уход и долгий период хранила на него обиду.

Александр Пашков (Фото: соцсети)


В 2015 году Александр заключил брак с Кариной. Через некоторое время у них родилась дочь Варя.

Спустя время Анжелика призналась, что их разрыв был вызван не только с появлением Карины, но и с неоднократными изменами Александра, которые происходили на протяжении многих лет. Связь с Кариной стала лишь последней каплей. Известно, что Анжелика и Карина трудились в одном театре, что могло добавить остроты в ситуацию.

Анжелика не верила, что отношения Александра и Карины будут продолжительными. Она была права. В начале 2022 года Александр говорил о своем счастье с супругой, но уже осенью намекнул на серьезные изменения в личной жизни. В то же время Карина делилась в соцсетях романтическими фотографиями с новым возлюбленным.

Новая молодая жена


Пашков снова влюбился и заключил брак. В апреле 2024 года он женился в третий раз. Его новой возлюбленной стала молодая актриса Валерия, которая, как говорят, сильно младше Александра — почти вдвое.

Эта новость весьма удивила фанатов 44-летнего актера. Часть из них обратила внимание, что каждая новая супруга Александра моложе предыдущей. В социальных сетях появились комментарии, полные недоумения: «Седина в бороду, а бес в ребро», «И каждая новая моложе предыдущей. Это комплекс какой-то?».

Сам Пашков не хочет рассказывать о своей личной жизни и не делится подробностями своего нового брака.

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Галкин* и дети бросили Пугачёву: соседи артистки рассказали о её одинокой жизни на Кипре
Соседи Пугачёвой рассказали, что артистка живёт без мужа и детей на Кипре
17 января 2025, 12:52

Алла Пугачёва (фото: РИА Новости/Илья Питалев)

Соседи Аллы Пугачёвой рассказали в беседе с kp.ru, что артистка уже год живёт в особняке на Кипре одна. Куда же пропали её дети-близнецы и супруг Максим Галкин*?
После начала СВО звёздная пара покинула Россию и первое время жила с детьми в Израиле. Однако после начала там военного конфликта они перебрались на Кипр, где ещё до пандемии коронавируса приобрели особняк в Лимасоле.

Однако, как рассказали соседи Пугачёвой, проживает там она одна, причём уже целый год. Дело в том, что её 48-летний муж практически не бывает дома из-за постоянных гастролей, а 11-летние дети Гарри и Лиза учатся в Лондоне и редко приезжают к родителям.

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«‎Шлюха, иди туда, откуда пришла»: все ужасные подробности разрыва между Самбурской и Дыцевичем, любовные похождения и запои
17 января 2025, 12:40

Кирилл Дыцевич (Фото: соцсети)

Артист, неоднократно удостаивавшийся звания секс-символа и исполнявший роли мачо в популярных сериалах, оказался в центре скандалов из-за нелестных слухов о своей реальной жизни.
Анастасия Самбурская первой обвинила Кирилла Дыцевича в агрессии и алкогольной зависимости, а затем к ней присоединилась Кристина Вайнас, с которой у актера есть сын. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

Неожиданный поворот

Кирилл Дыцевич родился в Березе Брестской области. Он с ранних лет проявлял яркие артистические способности. Парень активно участвовал в школьных мероприятиях и вместе с друзьями создавал короткие видеоролики, а также посещал уроки игры на гитаре, но особенно страстно увлекся ударными и даже два года выступал барабанщиком в музыкальной группе.

Однако, выбрав путь в политехническом университете для изучения микроэлектроники, судьба сделала неожиданный поворот. Однажды декан театрального факультета Белорусской государственной академии искусства заглянул в актовый зал и увидел в Кирилле потенциал, который невозможно было игнорировать. Так начался его путь в мир театра и кино, где он смог реализовать свои творческие амбиции.

«Конечно, бросать институт за год до получения диплома было непросто, но тут уж либо пан, либо пропал. После того как я забрал документы, военкомат сразу мной заинтересовался. У меня была всего одна попытка поступить и слава Богу, все получилось. Можно сказать, повезло», — признавался Дыцевич.

Настоящая популярность

К новой профессии Кирилл Дыцевич подошел с полной серьезностью и самоотдачей. Во время учебы в театральной академии он не просто учился, а погружался в свои роли с головой. Для одного из этюдов под названием «Слепой» он даже носил темную повязку на глазах, отправляясь в столовую и на лекции.

С 2013 года Кирилл начал свою карьеру в кино, появляясь в эпизодах таких сериалов, как «Долгая дорога» и «Ненавижу и люблю». Однако настоящую популярность ему принесла победа в мужском конкурсе красоты.

«Я и не пытался ничего выиграть, никаких амбиций тут у меня не было, — говорил о конкурсе красоты Кирилл.

Интерес к участию в конкурсе красоты возник у него из-за слов мастера, который утверждал, что подобные мероприятия могут открыть двери в будущем, помочь наладить связи с интересными людьми и, возможно, получить предложение от какого-либо телеканала.

По словам Кирилла, когда он неожиданно одержал победу, это стало для него настоящим сюрпризом. Большинство участников были серьезно подготовлены и целеустремленны, и он наблюдал за тем, как они переживали этот момент. Слезы и эмоции, которые он видел вокруг, были настолько искренними, что он был готов отдать свой титул любому из них.

«Никогда не думал, что в мужской компании могут быть такие проблемы, интриги и выяснения отношений», — добавил он.

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К вершинам актерского мастерства

Мастер курса оказался прав: участие в конкурсе красоты стало для Кирилла Дыцевича не просто неожиданным опытом, но и настоящим трамплином в мир шоу-бизнеса. Конкурс не только подарил ему ценный опыт и дополнительную известность, но и обеспечил путевку в Париж.

Вскоре после этого талантливого артиста пригласили на центральный белорусский канал ОНТ в качестве телеведущего музыкального проекта «Вечера в Мирском замке». Однако, стремясь к новым вершинам, Дыцевич решил продолжить свою карьеру в Москве и присоединился к труппе театра имени Пушкина.

Съемки в мелодраме «Под знаком Луны» открыли для него двери в мир сериалов: режиссер был впечатлен работой Кирилла и предложил ему роль в проекте «Потому что люблю». В «Старшей дочери» он сыграл сложного подростка, а в фильме «Ради любви я все смогу» перевоплотился в Костю Городецкого, мгновенно став звездой не только в России, но и в Беларуси и Украине.

Фото: iStock/HANA76

Фильмография Кирилла Дыцевича стремительно расширялась: «Запретная любовь», «Любовь без правил», «Тот, кто не спит», «Каждому свое» — его имена стали синонимами успеха. Он также стал главным героем в фильме «Хороший парень», сыграл нападающего в «Большой игре» и юриста в «Подари мне счастье». Актерская карьера Кирилла продолжает стремительно развиваться, открывая новые горизонты и возможности.

Роль в мелодраме «Любовь во всем виновата» напомнила Кириллу о прошлом.

«Я там играл обычного деревенского парня, очень далекого от сказочного образа. На этих съемках я снова встретился с моей подругой Мариной Митрофановой, работать с ней одно удовольствие. А еще съемки проходили у моря, рядом с виноградниками, и вокруг была самая настоящая деревенская жизнь. Я сам родом из маленького города и как будто окунулся в прошлое. Совместил там работу с отдыхом», — пояснял Дыцевич.

Постучись в мою дверь

Кирилл Дыцевич привлек внимание зрителей своим участием во втором сезоне российской версии «Постучись в мою дверь», заменив Никиту Волкова в роли Серкана Болата.

Хотя Волков объяснил свой уход несовпадением графиков, слухи о конфликте с женой и Лианой Грибой подорвали доверие к этому объяснению. Дыцевич, сыгравший нового Сергея Градского, получил положительные отзывы за свою эмоциональность и внешность, что вызвало обсуждения в сети: многие зрительницы отметили, что он лучше подходит для этой роли, чем его предшественник.

Секс-символ

Кирилл Дыцевич давно завоевал статус секс-символа, многие поклонницы мечтают заполучить его сердце. Сам актер признавался, что впервые влюбился в 15 лет, расставание с первой девушкой стало для него настоящим испытанием, после которого он долго не решался на новые отношения.

Во время съемок сериала «Ради любви я все смогу» Кириллу приписывали роман с партнершей Кристиной Казинской, однако ни один из них не подтвердил эти слухи.

Тайна его личной жизни приоткрылась в июле 2017 года, когда Настасья Самбурская опубликовала совместное фото с Дыцевичем, подписав его фразой: «Женаты». На самом деле влюбленные официально зарегистрировали свои отношения в ноябре 2017 года, но счастье их оказалось недолгим: уже в начале 2018 года супруги развелись и удалили все совместные снимки из социальных сетей. Существовала версия, что причиной разрыва стали конфликты Настасьи со свекровью, однако сам Кирилл опроверг эти домыслы в одном из интервью.

«Мама научила меня любить, не проходить мимо, если нужна помощь. У нас очень тесная связь. Не могу сказать, что советуюсь с ней по любому поводу, но мы практически каждый день разговариваем. К счастью, в мои отношения с девушками мама никогда не вмешивается. Даже когда пытался ее спросить, то слышал: "Сынок, пожалуйста, разбирайся сам. Решение должен принять ты"», — подчеркивал артист.

Истинные причины разрыва

Лишь спустя несколько лет после разрыва Настасья Самбурская решилась поделиться истинными причинами их быстрого расставания с Кириллом Дыцевичем. Как выяснилось, брак распался не через несколько месяцев, а всего через семь дней. Актрису не устраивало, что ее партнер часто злоупотреблял алкоголем, и именно в один из таких вечеров произошел конфликт, который стал решающим.

Ссора началась из-за желания Кирилла прочитать переписки Настасьи. Когда актриса выразила недовольство по этому поводу, Дыцевич ушел из дома. На его отказ вернуться Настасья отреагировала решительно и вызвала такси, чтобы уехать.

«Он ночью начал мне звонить раз сто, когда понял, что на фиг не нужен там, куда поперся. Стоит в квартире со словами: "Шлюха, проститутка, иди туда, откуда пришла". А это моя квартира, на секунду. И он меня бьет по лицу… Потом начались толкания, разбились ваза, люстра. Я наступила на осколки, у меня нога в крови. Схватила телефон и выскочила из квартиры. Позвонила помощнице, сказала: "Вызывай полицию". Приехала полиция. И тут начался концерт. Театр одного артиста. Потому что я поняла, что могу хоть как-то отомстить за то, что он меня ударил. Я его толкнула в стену. Он поворачивается к полиции с лицом, мол, посмотрите, какая тварь, что делает», — вспоминала актриса в интервью Надежде Стрелец.

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Пропил роды

В интервью Настасья Самбурская выразила сомнения в том, что Кирилл Дыцевич сможет построить здоровые отношения в будущем, намекнув на его потенциальное тиранское поведение.

В 2022 году актер женился на Кристине Вайнас, а в 2023-м стал отцом сына Марселя. На первый взгляд, их жизнь казалась идеальной: Кирилл делился своими взглядами на любовь и семейные ценности, подчеркивая, что верит в крепкие и долгосрочные отношения, как у его родителей.

Однако за этой красивой картинкой скрывалась горькая реальность. В ноябре 2023 года Кристина открыто призналась, что рассталась с Кириллом, и отметила, что никто из его семьи не проявляет интереса к их ребенку. В интервью «СтарХиту» она рассказала о том, как ее брак с Дыцевичем стал настоящим испытанием. Кристина утверждала, что муж часто злоупотреблял алкоголем и поднимал на нее руку. Она пыталась убедить его бросить пить, но безуспешно. По ее словам, после беременности ситуация ухудшилась: Кирилл начал проявлять агрессию, почувствовав свою власть над ней.

После рождения Марселя Кристина стала раздражать мужа еще больше. В один из дней он избил ее и выгнал на улицу без вещей. Кроме того, она узнала о его изменах. Единственным человеком, который пытался помочь Кириллу, был его отец, который скончался в сентябре 2023 года. После этой утраты Кристина ощутила настоящий страх за свою жизнь, особенно после инцидента, когда Кирилл едва не задушил ее.

«Он пропил роды и день рождения сына, все время проводя с другими женщинами», — с горечью подытожила молодая мама, добавив, что была вынуждена обратиться в суд за алиментами.

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«Одиночество и смерть»: Психоаналитик раскрыла, на что обрекает себя Филипп Киркоров
Психоаналитик Смолярчук: Киркоров ищет женщину, похожую на мать
17 января 2025, 12:28

Филипп Киркоров (Фото: РИА Новости/Пелагия Тихонова)

Мать народного артиста России Филиппа Киркорова ушла из жизни в 1994 году из-за онкологии. Ее смерть стала большим ударом для короля эстрады. Певец до сих пор вспоминает мать и не может смириться с ее потерей, об этом он сообщил в своем личном блоге.
Директор Антикризисного психологического центра, психоаналитик Ирина Смолярчук в беседе с «Радио 1» заявила, что откровенное признание Филиппа Киркорова о матери имеет определенную театральность.

«Я предполагаю, что это связано с тем, что в его жизнь не пришла женщина подобного веса и подобной значимости. Он скучает по такой женщине, нуждается в ней, не готов мириться с той, которая не будет уравнена с достоинствами его матери. И в результате он этим поиском обрекает себя на мужское одиночество, потому что это абсолютная парадоксальная задача, которая приведет только к смерти», — объяснила психоаналитик.

По словам эксперта, Филипп Киркоров осознанно выбрал гордое одиночество, потому что не смог смириться с исключительностью матери, как и не смог прожить боль от ее потери.

«У него произошло «застревание в горе»: он не отпускает горе и намеренно выбирает оставаться в нем. Он не может попрощаться навсегда с мертвой матерью и не находит ей достойную замену среди живых», — заключила Смолярчук.

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«Её рука»: Стало известно, кто бережет Филиппа Киркорова на небесах
Психоаналитик Смолярчук: Киркорова на небесах бережет его мать
17 января 2025, 12:26

Филипп Киркоров (Фото: соцсети)

Недавно Филипп Киркоров в личном блоге поделился о том, как ему сложно жить без любимой матери. Народный артист вспомнил о своем детстве и отношениях с мамой Викторией Марковной, которой не стало в 1994 году из-за онкологии.
«Друзья говорят, что боль потери с годами утихает. Нет, ни фига она не утихает! Мне до сих пор не хватает самого близкого человека — мамы», — признался Филипп.

Директор Антикризисного психологического центра, психоаналитик Ирина Смолярчук в беседе с «Радио 1» заявила, что прочная связь Филиппа Киркорова с матерью — великое счастье, ставшее путеводной звездой для короля эстрады.

«Связь мужчины с матерью, с ее нежностью и абсолютным принятием — это такое покрытие, где, будучи взрослым, чувствуешь себя защищенным. Это как Богоматерь — защита вселенной. У него есть чувство, что на небесах заботится материнская рука, материнское сердце, которое дает наставление и направление в жизни», — прокомментировала она.

По ее словам, любовь мужчины к матери без критики и обид везение.

«Заслуга этой мудрой женщины, что она смогла в своём сыне взрастить нежность. Почитание памяти матери, нежные и светлые воспоминания связывают певца с его родом и общими семейными смыслами», — добавила психоаналитик.

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«Дай Бог, чтобы всё вернулось!»: Прилучного обвинили в дурном влиянии на сына от Муцениеце, актёр ответил на критику
Прилучного обвинили в дурном влиянии на сына от Муцениеце
17 января 2025, 11:50

Фото: соцсети

Пользователи соцсетей обвинили актёра Павла Прилучного в дурном влиянии на сына Тимофея от Агаты Муцениеце. Подписчики устроили настолько бурную дискуссию, что артисту пришлось вмешаться.
На днях Прилучный опубликовал фотографию, на которой стоит вместе с детьми и новой супругой Зепюр Брутян. Муцениеце, тем временем, наслаждается романтическим отпуском со своим новым избранником Петром Дрангой.

Несколько месяцев назад между бывшими супругами вспыхнул конфликт, дошедший до суда. Павел и Агата не могли определить, с кем будет жить их сын Тимофей. Несмотря на то, что суд встал на сторону матери, Тимофей по собственной воле решил остаться с отцом.

После конфликт между ними затих, и актриса даже позволила проживающей с ней дочери отправиться на зимние каникулы к семье Прилучного. Однако пользователи Сети не унимаются, возмущаясь по поводу решения Тимофея. Многие уверены, что принять такое решение мальчику «помог» отец.

Одна из подписчиц не выдержала и написала: «Всё, что вы делаете, обязательно к вам вернётся». В ответ Прилучный написал: «Дай Бог, чтобы всё вернулось!». Поклонники сошлись во мнении, что эта фраза была брошена в адрес Муцениеце, которую экс-супруг, по всей видимости, считает виноватой в сложившейся ситуации.

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«Настрой духоподъёмный»: Екатерина Стриженова рассказала, как сейчас выглядит тяжёлобольной певец Николай Носков
Стриженова навестила тяжелобольного Носкова в честь его 69-летия
17 января 2025, 11:18

Николай Носков (фото: РИА Новости/Евгений Биятов)

Певец и композитор Николай Носков очень болен и не появляется на публике. О состоянии артиста рассказала навестившая его телеведущая Екатерина Стриженова.
Семь лет назад исполнитель хита «Это здорово» перенёс инсульт. Год он проходил лечение, а затем потребовалась длительная реабилитация. Полностью восстановиться Носкову не удалось – у него парализовало правую часть тела и возникли проблемы с речью. Ещё в прошлом году он в тяжёлом состоянии лежал в больнице, но сейчас готовится к большому концерту.

Стриженова вместе с мужем Александром навестила Носкова в честь его 69-летия 12 января. Телеведущая публиковала видео, на котором певец сидит за столом в домашней обстановке, гости поднимали тосты за именинника. На кадрах можно заметить, что композитор выглядит бодрым, однако может двигать только левой рукой.

По словам Стриженовой, у певца большие планы на наступивший год. Он продолжает заниматься творчеством и планирует в скором времени вернуться на большую сцену с первым за длительное время концертом. Он состоится уже 8 марта в зале «Москва» в парке «Остров мечты».

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«Моя Поля однажды чуть не умерла»: Дана Борисова рассказала, что её дочь занималась селфхармом и угрожала покончить с собой
Телеведущая Дана Борисова рассказала, что её дочь угрожала покончить с собой
17 января 2025, 11:05

Дана Борисова с дочерью Полиной (фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова)

Телеведущая Дана Борисова впервые рассказала о непростом подростковом периоде её дочери Полины – девочка угрожала, что покончит с собой.
«У нас были такие скандалы, она постоянно меня провоцировала и манипулировала. Обещала покончить с собой. Она чуть не отъехала мозгами», – призналась ведущая программы «Армейский магазин».
Борисова рассказала, что проблемы у её дочери обострились после её возвращения в Москву из Лондона, когда из-за пандемии коронавируса начали закрывать границы. Девочка хотела вернуться в британскую школу, отказывалась учиться в обычной общеобразовательной в школе в России и садиться за уроки. Жизнь с дочерью после её приезда в Россию телеведущая назвала «адскими днями».

По словам телеведущей, дошло до того, что подросток чуть ли не реализовала свои пугающие угрозы. Она занималась селфхармом, то есть преднамеренно причиняла себе боль. Однажды Полина чуть не умерла от этого опасного занятия. Только психологи, рассказывает Борисова, помогли избавиться от «этого дерьма».

В настоящее время 17-летняя Полина учится в Южной Корее, где у неё появился молодой человек. Телеведущая очень рада за дочь, но боится, что она может забеременеть и сделать Борисову бабушкой.

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«Перевёртыш»: Збруев резко осудил Дмитрия Певцова за слова о «Ленкоме» и попытку «усидеть на двух стульях»
Збруев в письме резко осудил Певцова за слова о «Ленкоме»
17 января 2025, 10:48

Александр Збруев и Дмитрий Певцов (фото: РИА Новости/Владимир Федоренко)

Актёр Александр Збруев резко осудил Дмитрия Певцова за его слова о театре «Ленком», упрекнув в попытке «усидеть на двух стульях». После интервью Певцова он опубликовал открытое письмо с обращением к артисту.
Певцов прослужил в московском театре 33 года. Он не принял новое руководство, которое было назначено после смерти режиссёра Марка Захарова. А на этой неделе возмутился, что его фотографию сняли со стены в фойе театра. После этого он заявил, что больше не выйдет на сцену «Ленкома».

В ответ на это один из ведущих актёров театра Александр Збруев опубликовал письмо-обращение к Певцову. Он указал, что проработал в театре 63 года, и за это время многое повидал. В частности, артист вспомнил, как выдавливали легендарного режиссёра Анатолия Эфроса. А после добавил, что Певцов давно принял решение уйти в политику, став депутатом Госдумы.

Збруев отметил, что категорически не принимает актёров, которые выступают против театра, в котором служат, а значит и против своих коллег и руководства. Слова Певцова в различных интервью, направленные в отношении «Ленкома», сильно возмущают актёра. При этом он указал на то, что Певцов пытается «усидеть на двух стульях», поскольку он ещё недавно исполнял центральные роли в театре, прекрасно общался с коллегами, а теперь цепляется за «плохой» театр.

Также актёр подчеркнул, что после смерти Марка Захарова пять лет назад руководить театром назначили Марка Варшавера. При нём «Ленком» прекрасно работает, восстановлен спектакль «Поминальная молитва».

Если не ценишь театр, то и не надо в нём работать, обратился Збруев к Певцову, призвав его не быть «перевёртышем».

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