Сердюков проговорился о здоровье Бородиной — готовится к беременности?

Ксения Бородина (Фото: Telegram @borodylia0803)
Ксения Бородина и Николай Сердюков готовятся к свадьбе. Однако телеведущая также бросила все свои вредные привычки, чем вызвала разговоры о планируемой беременности.
Так, Сердюков, находясь вместе с Ксенией в гостях у Ольги Орловой, отметил, что будущая супруга уже какое-то время не курит и не употребляет спиртные напитки. По его словам, Бородина мучается из-за головных болей, поэтому решила вести здоровый образ жизни.
Но подписчики заподозрили телезвезду в том, что она готовится к беременности, поэтому и отказалась от вредных привычек.
Напомним, Сердюкову 36 лет, у него подрастает дочь от первого брака. Бородина недавно отметила свой 42-й день рождения и воспитывает двух дочек от прошлых отношений.
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Но подписчики заподозрили телезвезду в том, что она готовится к беременности, поэтому и отказалась от вредных привычек.
Напомним, Сердюкову 36 лет, у него подрастает дочь от первого брака. Бородина недавно отметила свой 42-й день рождения и воспитывает двух дочек от прошлых отношений.
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Элина Позднякова