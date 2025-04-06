Ольга Орлова опубликовала редкое фото с мужем на отдыхе

Ольга Орлова (фото: Telegram @olgaorlova131177)
Ольга Орлова вместе с супругом Валерием часто путешествуют вдвоём. Но в этот раз компанию им составили Ксения Бородина и Николай Сердюков – звёзды отправились в Грузию.
Ольга отметила, что Валерий не любит сниматься для соцсетей супруги. Орлова не раз в шутку заявляла, что муж убьёт её за тайную съёмку.
Но в этот раз мужчина сделал редкое исключение, снявшись вместе с Ольгой на фоне одной из древних церквей. Валерий позировал спиной к камере, а жена обнимала его сзади.
Ольга Орлова с мужем Валерием (фото: Telegram @olgaorlova131177)
К слову, фанаты нередко упрекали экс-солистку «Блестящих» в том, что она не берёт на отдых свою дочь Анну, рождённую в браке с Валерием. Но Орлова отмечала, что девочке долгие перелёты и время в дороге очень тяжелы и мучительны. В итоге, удовольствия от отдыха не получает никто из-за сильного беспокойства.
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Но в этот раз мужчина сделал редкое исключение, снявшись вместе с Ольгой на фоне одной из древних церквей. Валерий позировал спиной к камере, а жена обнимала его сзади.
Ольга Орлова с мужем Валерием (фото: Telegram @olgaorlova131177)
К слову, фанаты нередко упрекали экс-солистку «Блестящих» в том, что она не берёт на отдых свою дочь Анну, рождённую в браке с Валерием. Но Орлова отмечала, что девочке долгие перелёты и время в дороге очень тяжелы и мучительны. В итоге, удовольствия от отдыха не получает никто из-за сильного беспокойства.
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Анастасия Чинкова