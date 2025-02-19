Ксения Бородина предложила организовать речной круиз по русским сказкам

Ксения Бородина (фото: Telegram @borodylia0803)
Ксения Бородина предложила создать речной круиз по русским сказкам.
Телеведущая заявила, что в России невероятная красивая природа и множество рек. Всё это можно использовать.
Бородина предложила придумать короткие туры выходного дня или длительные речные круизы, которые будут посвящены русским сказкам. Звезда подчеркнула, что таким способом можно внести большой вклад в развитие внутреннего туризма.
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Бородина предложила придумать короткие туры выходного дня или длительные речные круизы, которые будут посвящены русским сказкам. Звезда подчеркнула, что таким способом можно внести большой вклад в развитие внутреннего туризма.
«Где интереснее? Какие опции? Что нужно учесть? Очень много вопросов и пока что очень мало ответов. Я бы хотела какой-нибудь маршрут по русским сказкам или что-то на эту тему», – написала Ксения в личном блоге.Читайте также:
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Анастасия Чинкова