«Ругалась и пыталась организовать мне бойкот»: Ксения Бородина назвала Анну Седокову самым неприятным человеком в шоу-бизнесе

Ксения Бородина (фото: Telegram @borodylia0803)
Ксения Бородина раскритиковала Анну Седокову и вспомнила, как певица ругалась с ней и со съёмочной группой на реалити-шоу «Последний герой».
Бородина стала гостьей «Шоу Воли». Ведущий задал ей прямой вопрос, попросив назвать самого неприятного человека из шоу-бизнеса, с которым ей приходилось работать. Ксения в ответ назвала Седокову.
Седокова принимала участие в шоу в 2023 году вместе со своей старшей дочерью Алиной. Анна признавалась, что у неё остались негативные впечатления из-за ведущей, которая, по ей словам, не способна работать на экстремальном шоу.
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«Честно могу сказать, тяжело мне было с Седоковой на проекте «Последний герой». Мне кажется, она немного не поняла, куда поехала. Вела она себя не как участница, не проявила свою стойкость, вечно капризничала, была недовольна, много ругалась со съёмочной группой, всё время предъявляла претензии, подговаривала участников на то, чтобы сделать мне бойкот. Я ушла, отдохнула в своей гримёрке, вернулась, всех привели в чувства. Этот Анин поступок, честно, я не оценила. Она не такая искренняя, какой кажется на экране», – отметила Бородина.Анна Седокова (фото: Telegram @secretanna)
Седокова принимала участие в шоу в 2023 году вместе со своей старшей дочерью Алиной. Анна признавалась, что у неё остались негативные впечатления из-за ведущей, которая, по ей словам, не способна работать на экстремальном шоу.
«Представьте – мы три недели не мылись, не чистили зубы, ходили голодные. А Ксения выходила в гриме – над ней работали визажисты. И когда она начинала учить меня жизни, было очень забавно. Мне хотелось сказать ей: «Что?!» Я, в принципе, так и говорила, просто этого не показали в передаче – вырезали все мои слова», – делилась Седокова.Бородина пришла на шоу юмориста Павла Воли вместе с женихом Николаем Сердюковым. Ведущий спросил у экс-ведущей «Дома-2», подкаблучник ли её избранник. В ответ Ксения отметила, что её возлюбленный всегда считается с её мнением, для него важно знать, что она чувствует и испытывает.
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Анастасия Чинкова