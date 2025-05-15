Ксения Бородина примерила свадебное платье и встретилась со звездой турецких сериалов в Стамбуле

Ксения Бородина и Дилан Дениз (Фото: Инстаграм* @borodylia)
42-летняя Ксения Бородина активно готовится к свадьбе с возлюбленным Николаем Сердюковым. Несколько дней назад телезвезда прилетела из ОАЭ, а уже сегодня вышла на связь из Стамбула.
В своем блоге Ксения сообщила, что отправилась в свадебный салон на примерку платья. Знаменитость опубликовала снимок, где запечатлела несколько нарядов, но при этом не стала рассказывать, в каком из них она отправится к алтарю.
После примерки Бородина случайно встретила звезду турецкого сериала «Чукур» и обладательницу титула «Мисс Вселенная Турция» в 2014 году Дилан Дениз.
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*Запрещен в РФ
После примерки Бородина случайно встретила звезду турецкого сериала «Чукур» и обладательницу титула «Мисс Вселенная Турция» в 2014 году Дилан Дениз.
«Вот Стамбул, он такой, вышла после примерки, а тут красотка Дилан Дениз из "Чукур"», — написала телеведущая.
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*Запрещен в РФ
Екатерина Коршунова