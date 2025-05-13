Николай Сердюков рассказал о подготовке к свадьбе с Ксенией Бородиной: «Приходим в форму»

Николай Сердюков и Ксения Бородина (Фото: Инстаграм* @borodylia)
Близится лето, а то значит, что совсем скоро Николай Сердюков и Ксения Бородина принесут друг другу брачные клятвы.
После майских праздников в Дубае пара прилетела в Москву и до свадьбы не планирует никуда уезжать. Об этом сегодня в личном блоге рассказал Сердюков.
Блогер рассказал, что сам он начал подготовку к знаменательному событию со спорта в «элитной качалке». Сердюков добавил, что за последнее время набрал лишние килограммы, от которых в ближайшее время собирается избавиться, дабы свадебный костюм в день Х сидел шикарно.
Читайте также:
Возлюбленная Тимати откровенно рассказала о проблемах во время беременности
Брутян показала, как её двухлетний сын от Прилучного говорит на разных языках
«Дразнили, пальцем показывали»: четырёхлетнюю внучку Пугачёвой травят из-за родства с певицей
*Деятельность Meta (Instagram) запрещена в России как экстремистская
«Мы вернулись в Москву. Начинаем усиленно готовиться к свадьбе. Думаю, что до самого мероприятия никуда уже не полетим», — уточнил жених.
Блогер рассказал, что сам он начал подготовку к знаменательному событию со спорта в «элитной качалке». Сердюков добавил, что за последнее время набрал лишние килограммы, от которых в ближайшее время собирается избавиться, дабы свадебный костюм в день Х сидел шикарно.
«Я начал подготовку с тренажерного зала. Усиленно занимаюсь. Перелеты, шоу и отдых отражаются на килограммах. А я бы не хотел, чтобы за пару дней до свадьбы мне пришлось расшивать свой костюм. Поэтому занимаемся, приходим в форму», — откровенничал жених телеведущей.
Читайте также:
Возлюбленная Тимати откровенно рассказала о проблемах во время беременности
Брутян показала, как её двухлетний сын от Прилучного говорит на разных языках
«Дразнили, пальцем показывали»: четырёхлетнюю внучку Пугачёвой травят из-за родства с певицей
*Деятельность Meta (Instagram) запрещена в России как экстремистская
Ольга Енгалычева