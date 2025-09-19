Ксения Бородина прокомментировала возможный разрыв Дибровой и Товстика

19 сентября 2025, 21:55

Ксения Бородина считает, что сильная тяга к любовнику ведёт к краху брака

Ксения Бородина (Фото: Instagram* / @borodylia)

Ксения Бородина высказалась по поводу откровенного признания Полины Дибровой, которая заявила, что после 16 лет «фантастического брака» почувствовала потребность начать всё с чистого листа. В своём Telegram-канале телеведущая, а теперь ещё и практикующий психолог, проанализировала возможные причины такого поведения.