Ксения Бородина прокомментировала возможный разрыв Дибровой и Товстика
Ксения Бородина высказалась по поводу откровенного признания Полины Дибровой, которая заявила, что после 16 лет «фантастического брака» почувствовала потребность начать всё с чистого листа. В своём Telegram-канале телеведущая, а теперь ещё и практикующий психолог, проанализировала возможные причины такого поведения.
По мнению Ксении, женщины часто заводят отношения на стороне, пытаясь таким образом заполнить внутренние пустоты, возникшие в браке. Она отметила, что эйфория от романа может длиться от шести месяцев до года, после чего напряжённость в семье усиливается, а зависимость от любовника становится почти неконтролируемой. Именно в этот момент, по её словам, и начинаются самые серьёзные внутренние конфликты.
Затронула Бородина и поведение мужчин, в частности, Романа Товстика. Она предположила, что многие мужчины, сталкиваясь с проблемами в отношениях, предпочитают уйти, вместо того чтобы честно признать сложности. По её словам, такая реакция — признак инфантильности.
Блогер подчеркнула, что любовница не способна изменить корень проблемы, так как мужчина переносит в новые отношения старые комплексы и страхи. Ксения выразила мнение, что в истории Дибровой и Товстика велика вероятность разрыва, поскольку без работы над собой любые новые чувства будут развиваться по тому же негативному сценарию, что и прежние.
