Шура раскрыл причину, по которой у него до сих пор нет детей

Шура признался, что когда-то мечтал о дочках
Певец Шура рассказал, почему так и не стал отцом. Как сообщает Super, исполнитель признал, что на его решение повлияли онкологическое заболевание, с которым он столкнулся в прошлом, а также беспорядочный образ жизни, который он вёл в молодости.



На фестивале «Новый сезон» артист отметил, что когда-то мечтал о дочерях и до сих пор с теплотой относится к роли крёстного отца. По его словам, он привык жить одним днём и ни на что не рассчитывает. Болезнь, как признался певец, изменила его взгляды на будущее.

Шура также уточнил, что, несмотря на восстановление здоровья, он не чувствует уверенности в том, что готов к отцовству. Он пояснил, что в прошлом злоупотреблял разными веществами, и теперь опасается, что это может сказаться на здоровье ребёнка.

По его мнению, заводить детей в такой ситуации — слишком большой риск. Вместо этого певец заявил, что с радостью будет дарить свою заботу и любовь тем детям, кто рядом с ним, — крестникам и детям друзей.

