Шура раскрыл причину, по которой у него до сих пор нет детей

19 сентября 2025, 21:01

Шура признался, что когда-то мечтал о дочках

Шура (Фото: Instagram* / @shuramedvedev)

Певец Шура рассказал, почему так и не стал отцом. Как сообщает Super, исполнитель признал, что на его решение повлияли онкологическое заболевание, с которым он столкнулся в прошлом, а также беспорядочный образ жизни, который он вёл в молодости.