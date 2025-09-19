«Глупость и невежество»: Вика Цыганова осудила защитника девушки в никабе

19 сентября 2025, 20:57

Вика Цыганова прокомментировала скандал в питерском метро с девушкой в никабе

Виктория Цыганова (Фото: Instagram* @tsiganova_fashion)

В петербургском метро офицер в отставке сделал замечание девушке в никабе. Мужчина провёл параллель между такой одеждой и экипировкой террористов. Певица Вика Цыганова в своём блоге высказала свою позицию по этому инциденту.





Цыганова поддержала действия офицера и отметила, что он не нарушал общественный порядок, а лишь высказал мнение. Артистка уточнила, что традиционный хиджаб с открытым лицом не вызывает такой реакции, как закрывающий лицо никаб.



Певица добавила, что под полностью закрывающей одеждой часто скрывались террористы.

«Однажды эти молодые люди осознают, насколько наивными были. Ведь если мы не учимся на ошибках прошлого, то обречены повторять их снова и снова, пока не поймём», — написала Виктория.