«Я очень хочу любви»: Леон Кемстач откровенно рассказал о чувствах
17-летний актёр Леон Кемстач, получивший широкую известность благодаря сериалу «Слово пацана. Кровь на асфальте», признался в интервью порталу «Страсти», что его сердце сейчас свободно. По его словам, он не стремится к отношениям, однако мечта о настоящей любви у него всё же есть.
«Я очень хочу любви, я очень хочу влюбиться, но это же происходит спонтанно. Когда пытаешься её найти, она никогда не находится», — признался Леон.Тем не менее приоритеты у молодого артиста сейчас иные — он полностью погружён в работу и личное развитие. Леон подчеркнул, что пока не чувствует себя готовым к серьёзным отношениям, так как учёба и самореализация требуют немало усилий.
Он добавил, что в ближайшее время планирует сосредоточиться на университете и стабильности в учёбе. При этом Кемстач отметил: несмотря на занятость, его сердце остаётся открытым для будущих чувств.