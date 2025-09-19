«Я очень хочу любви»: Леон Кемстач откровенно рассказал о чувствах

19 сентября 2025, 20:29

Звезда «Слова пацана» Леон Кемстач признался, что мечтает о любви

Леон Кемстач (Фото: Instagram* / @leon_kemstach)

17-летний актёр Леон Кемстач, получивший широкую известность благодаря сериалу «Слово пацана. Кровь на асфальте», признался в интервью порталу «Страсти», что его сердце сейчас свободно. По его словам, он не стремится к отношениям, однако мечта о настоящей любви у него всё же есть.







«Я очень хочу любви, я очень хочу влюбиться, но это же происходит спонтанно. Когда пытаешься её найти, она никогда не находится», — признался Леон.