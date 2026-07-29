Певицу МакSим выписали из стационара после госпитализации
Марина Абросимова, известная под псевдонимом МакSим, в личном блоге объявила о выписке из медицинского учреждения.
После экстренной госпитализации артистка оказалась в больнице. Её состояние резко ухудшилось из-за сильных переживаний, связанных со смертью отца. Певица выразила благодарность своим поклонникам за внимание и поддержку.
МакSим заявила, что находится под наблюдением врачей и что рядом с ней есть близкие люди. Она пообещала следовать всем медицинским рекомендациям, чтобы избежать дополнительной нагрузки на организм и быстрее восстановить силы.
Врачи диагностировали у артистки сильное истощение и порекомендовали ей соблюдать строгий постельный режим, а также воздержаться от авиаперелётов. В связи с этим концерт в другом городе был отменён, передает Общественная Служба Новостей.
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