Ксения Бородина раскритиковала российские бренды, которые не присылают ей вещи в подарок и «не благодарят»

Ксения Бородина (Фото: Инстаграм* @borodylia)
Телеведущая Ксения Бородина высказалась о российских брендах в своем личном блоге.
Со слов звезды, ей часто пишут поклонники и просят рассказать, где она купила определенную вещь. Бородину возмутило, что бренды не присылают вещи в подарок, когда видят на ней их одежду.
Телеведущая уточнила, что у нее нет желания делиться ссылками на одежду, за покупку которого бренд «не благодарит» знаменитость и «не присылает ни одной вещи в подарок».
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«Лояльность — это понимание, что человек носит ваши вещи, выставляет их, огромная аудитория это видит и они готовы сотрудничать», — выразила свое мнение Ксения в соцсетях.
Телеведущая уточнила, что у нее нет желания делиться ссылками на одежду, за покупку которого бренд «не благодарит» знаменитость и «не присылает ни одной вещи в подарок».
«Особенно мне «нравится», когда ты покупаешь вещи, выходишь в них на красные дорожки, а потом бренды берут (не спросив) выставляют это у себя. Поучитесь у западных брендов как сотрудничать с блогерами и публичными людьми», — негодовала звезда.
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Ольга Енгалычева