Mia Boyka впервые рассказала о знакомстве с новым возлюбленным

Mia Boyko (Фото: Инстаграм* @miaboyka)
Певица Mia Boyka (Мария Бойко) впервые рассказала о том, как познакомилась со своим возлюбленным.
В феврале исполнительница хита «Пикачу» выложила фото с молодым человеком, но его лицо и имя раскрывать не захотела. Теперь певица решила раскрыть детали тайного знакомства с бойфрендом.
Оказалось, что Бойко и ее возлюбленный впервые встретились в VIP-зале аэропорта. В помещении, где обычно звезда ожидает рейса, не включался свет.
Затем артистка зашла в помещение и расположилась в другом конце комнаты. Спустя некоторое время мужчина сам инициировал беседу со звездой.
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Оказалось, что Бойко и ее возлюбленный впервые встретились в VIP-зале аэропорта. В помещении, где обычно звезда ожидает рейса, не включался свет.
«Я открыла дверь в другой зал и там занято, сидит кто-то. Я закрыла и думаю: «Ладно, если ты так будешь, то ты никогда в жизни ни с кем не познакомишься, если ты избегаешь людей», я опять открыла и такая: «Здравствуйте, а можно к Вам?», — откровенничала Мия в шоу «1+1» на «Новом Радио».
Затем артистка зашла в помещение и расположилась в другом конце комнаты. Спустя некоторое время мужчина сам инициировал беседу со звездой.
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Ольга Енгалычева