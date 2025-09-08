Ксения Бородина рассказала, что потолстела в США

Достижения.рф

Ксения Бородина призналась, что в США набрала вес
Ксения Бородина (Фото: Instagram* / @borodylia)

42-летняя телеведущая Ксения Бородина призналась, что вернулась из США с парой лишних килограммов и теперь намерена ограничить себя в питании.



Звезда опубликовала серию снимков, сделанных дома перед зеркалом. Для импровизированной фотосессии Ксения выбрала желтое платье с цветочным узором и выразительными плечами. Глубокий V-образный вырез подчеркивал её декольте и загар. Дополняли образ аккуратная укладка с пробором набок и натуральный макияж с нюдовыми губами.

Несмотря на стройный внешний вид, сама Бородина призналась, что чувствовала себя не очень уверенно. Она заметила, что ей приходилось втягивать живот, поскольку отпуск в Италии и Америке сказался на фигуре.

«Спасибо вам огромное! А я наоборот, максимально чувствовала себя неудобно сегодня, втягивая живот. Пару лишних килограммов приехали со мной из путешествий, то Италия, то Америка. Короче, сентябрь – зашиваю рот», — написала телеведущая в сторис.
*принадлежит Meta, запрещённой в России
Софья Метелева

