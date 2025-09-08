Поклонники заподозрили Ирену Понарошку в третьей беременности
Телеведущая и блогер Ирена Понарошку выложила в соцсетях новый рилс, в котором поделилась своими любимыми запахами — по её словам, ей особенно нравятся ароматы свежеиспечённого хлеба, кожи близкого человека и любимой собаки. Поклонники тепло отреагировали на видео, отметив, что вкусы Ирэны многим близки.
Однако часть пользователей обратила внимание вовсе не на тему ролика, а на внешний вид звезды. Некоторые из них пришли к выводу, что она может находиться в интересном положении. В комментариях стали появляться вопросы вроде: «Вы ждёте ребёнка?», «Мне показалось, или у вас будет малыш?», «А когда гендер-пати?».
Подобные догадки, судя по всему, не пришлись Понарошку по душе. Прямого ответа на вопрос о возможной беременности она не дала, но одной из комментаторов с любопытным вопросом лаконично заметила, что та «пропустила уроки этики».
Этим ответом телеведущая, по всей видимости, дала понять, что подобные темы затрагивать неуместно, особенно в публичном пространстве.
*принадлежит Meta, запрещённой в России
