Поклонники заподозрили Ирену Понарошку в третьей беременности

08 сентября 2025, 13:23

Подписчики предположили, что Ирена Понарошку может быть беременна

Ирена Понарошку (Фото: Instagram* / @irenaponaroshku)

Телеведущая и блогер Ирена Понарошку выложила в соцсетях новый рилс, в котором поделилась своими любимыми запахами — по её словам, ей особенно нравятся ароматы свежеиспечённого хлеба, кожи близкого человека и любимой собаки. Поклонники тепло отреагировали на видео, отметив, что вкусы Ирэны многим близки.