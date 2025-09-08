Никита Пресняков демонстративно избавился от подарка, напоминающего о бывшей супруге

08 сентября 2025, 15:12

Никита Пресняков выбросил в мусор сувенир с надписью «Лучшая жена»

Никита Пресняков и Алёна Краснова (Фото: Instagram* / @alenaakrasnova)

В августе стало известно о разводе Никиты Преснякова и Алёны Красновой после десяти лет отношений. Сын Кристины Орбакайте и Владимира Преснякова сообщил в социальных сетях, что расставание произошло по обоюдному согласию, без претензий и конфликтов. Аналогичные слова прозвучали и со стороны его экс-супруги.