Никита Пресняков демонстративно избавился от подарка, напоминающего о бывшей супруге
В августе стало известно о разводе Никиты Преснякова и Алёны Красновой после десяти лет отношений. Сын Кристины Орбакайте и Владимира Преснякова сообщил в социальных сетях, что расставание произошло по обоюдному согласию, без претензий и конфликтов. Аналогичные слова прозвучали и со стороны его экс-супруги.
Однако недавняя публикация в блоге артиста наделала немало шума. В ролике, размещённом в его соцсетях, 34-летний музыкант на камеру выкинул в мусорную корзину статуэтку с надписью «Best wife» («Лучшая жена»).
Предполагается, что сувенир был связан с Алёной Красновой.
Поступок Преснякова вызвал бурные обсуждения в интернете — многие расценили это как скрытый укол в адрес бывшей жены и сигнал о том, что расставание могло быть не таким гладким, как заявлялось ранее.
