Звезда «Мажора» Дана Абызова рассталась c актером Алексеем Морозовым
Звезда «Мажора» Дана Абызова рассталась с мужем после 8 лет брака
Актер Алексей Морозов сообщил о расставании со звездой сериала «Мажор» Даной Абызовой. Пара прожила в браке 8 лет, у них есть общий ребенок — сын Федор.
По словам Морозова, они с Даной не вместе уже полтора года, но развод пока не оформили. Они живут в соседних домах и поддерживают теплые отношения, вместе воспитывая сына.
«Если честно, мы уже полтора года не вместе, просто пока не развелись», — рассказал актер в интервью «Леди Mail».Алексей отметил, что причины расставания связаны не с предательством или обидами, а скорее с неоправдавшимися ожиданиями от брака. Пара осталась друзьями.
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