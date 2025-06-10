Звезда «Мажора» Дана Абызова рассталась c актером Алексеем Морозовым

10 июня 2025, 12:10

Звезда «Мажора» Дана Абызова рассталась с мужем после 8 лет брака

Алексей Морозов ( Фото Instagram*: @morozzzofff )

Актер Алексей Морозов сообщил о расставании со звездой сериала «Мажор» Даной Абызовой. Пара прожила в браке 8 лет, у них есть общий ребенок — сын Федор.





По словам Морозова, они с Даной не вместе уже полтора года, но развод пока не оформили. Они живут в соседних домах и поддерживают теплые отношения, вместе воспитывая сына.





«Если честно, мы уже полтора года не вместе, просто пока не развелись», — рассказал актер в интервью «Леди Mail».

