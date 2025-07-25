25 июля 2025, 19:14

Бородина вместе с мужем и дочерью сфотографировались с Дженнифер Лопес в Турции

Ксения Бородина с Джей Ло, мужем Николаем Сердюковым и дочерью Теоной (Фото: Telegram @borodylia0803)

Ксения Бородина вместе с мужем и дочерью сфотографировались с Дженнифер Лопес в Турции. Фото звезда опубликовала в личном Telegram-канале.





Бывшая ведущая телепроекта «Дом-2» не только насладилась концертом певицы в Турции, но и встретилась с ней лично. По словам Бородиной, она поражена формой и энергией 56-летней поп-дивы.





«Это были волшебные четыре дня. Мы успели насладиться новым отелем, но цель была, конечно, же концерт Джей Ло. Мы в полном восторге!» — добавила Ксения.