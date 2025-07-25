Ксения Бородина вместе с мужем и дочерью сфотографировались с Дженнифер Лопес в Турции
Бородина вместе с мужем и дочерью сфотографировались с Дженнифер Лопес в Турции
Ксения Бородина вместе с мужем и дочерью сфотографировались с Дженнифер Лопес в Турции. Фото звезда опубликовала в личном Telegram-канале.
Бывшая ведущая телепроекта «Дом-2» не только насладилась концертом певицы в Турции, но и встретилась с ней лично. По словам Бородиной, она поражена формой и энергией 56-летней поп-дивы.
«Это были волшебные четыре дня. Мы успели насладиться новым отелем, но цель была, конечно, же концерт Джей Ло. Мы в полном восторге!» — добавила Ксения.
За нее порадовались не только поклонники, но и звезды российского шоу-бизнеса.
Ранее стало известно, что Ксения Бородина встретилась со звездой турецких сериалов в Стамбуле. Подробнее читайте в материале «Радио 1».