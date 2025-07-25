«Мажор-мучитель» ответил на обвинения изувеченной в Дубае модели Марии Ковальчук

25 июля 2025, 16:36

Артём Папазов, обвинённый в издевательствах над моделью, рассказал свою версию событий

Мария Ковальчук (Фото: Instagram* @ae3marylu)

Модель Мария Ковальчук, которую нашли на обочине дороги в Дубае весной этого года рассказала в интервью Ксении Собчак о том, что с ней случилось. Но, услышав её версию событий, сын владельца франшизы Cinnabon в России Артем Папазов, которого девушка обвинила в издевательствах, заявил, что модель скрыла истинные факты расследования. Слова «мажора» приводит Telegram-канал VOICE.





Папазов рассказал, что, находясь в компании друзей, в отношении Марии никто не позволял себе лишнего. А вот девушка, наоборот, вела себя странно: закатила истерику и пыталась перелезть к соседям через балкон.

«Она начала истерить и говорить, что у неё внутри пустота и ей всё надоело. Что её больше никто не увидит. Все присутствующие не знали, что делать», — сообщил Артём.