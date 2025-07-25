«Мажор-мучитель» ответил на обвинения изувеченной в Дубае модели Марии Ковальчук
Артём Папазов, обвинённый в издевательствах над моделью, рассказал свою версию событий
Модель Мария Ковальчук, которую нашли на обочине дороги в Дубае весной этого года рассказала в интервью Ксении Собчак о том, что с ней случилось. Но, услышав её версию событий, сын владельца франшизы Cinnabon в России Артем Папазов, которого девушка обвинила в издевательствах, заявил, что модель скрыла истинные факты расследования. Слова «мажора» приводит Telegram-канал VOICE.
Папазов рассказал, что, находясь в компании друзей, в отношении Марии никто не позволял себе лишнего. А вот девушка, наоборот, вела себя странно: закатила истерику и пыталась перелезть к соседям через балкон.
«Она начала истерить и говорить, что у неё внутри пустота и ей всё надоело. Что её больше никто не увидит. Все присутствующие не знали, что делать», — сообщил Артём.Папазов уверяет, что Ковальчук ушла из номера одна в 9:15 вечера, а в 2:09 ночи она оказалась на стройке. Охранники пытались прогнать её, но она всё же пролезла туда, спасаясь от несуществующих преследователей.
Артём отметил, что Мария специально скрыла важные факты расследования, из которых видно, что травмы она получила сама.
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