«Либо я, либо она!»: Отец Яниса Тиммы рассказал, перед каким страшным выбором ставила Седокова его сына

Янис Тимма и Анна Седокова (фото: соцсети)
Когда мать Яниса Тиммы приехала в гости к сыну в США, Анна Седокова заставила его выбирать между собой и родительницей. Об этом рассказал отец баскетболиста Райтис Тимма, пишет «СтарХит».
По его словам, поначалу Седокова, действительно, любила его сына. Родители видели перепалки пары в соцсетях, но считали, что это пиар, направленный на привлечение новых подписчиков. Но оказалось, что ссоры были настоящими.
Напомним, Янис Тимма скончался в ночь на 17 декабря, причиной смерти стало самоубийство. За неделю до этого он развелся с певицей, а в своем последнем сообщении просил позвонить Седоковой. Ранее стало известно, что перед своей смертью Тимма пытался получить российское гражданство и был готов заплатить любые деньги за это.
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«Был такой один ход конем, когда мама Яниса гостила у него в Америке. Анна тогда сказала ему: "Либо мама, либо я". Тогда они поссорились, и сыну пришлось снимать гостиницу. Уже тогда показалось: не совсем все хорошо», — рассказал отец спортсмена.
Напомним, Янис Тимма скончался в ночь на 17 декабря, причиной смерти стало самоубийство. За неделю до этого он развелся с певицей, а в своем последнем сообщении просил позвонить Седоковой. Ранее стало известно, что перед своей смертью Тимма пытался получить российское гражданство и был готов заплатить любые деньги за это.
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Элина Позднякова