Ксения Раппопорт показала трогательный снимок с дочерьми Аглаей Тарасовой и Софией Колокольниковой

Аглая Тарасова, Ксения Раппопорт и София Колокольникова (фото: Instagram* @aglayatarasova)
Актриса Аглая Тарасова опубликовала в личном блоге трогательную фотографию с мамой Ксенией Раппопорт и младшей сестрой Софией Колокольниковой.
«День рождения у самой любимой женщины на планете», – подписала снимок звезда фильма «Холоп-2», поздравив тем самым маму с днём рождения.Аглая Тарасова, Ксения Раппопорт и София Колокольникова (фото: Instagram* @aglayatarasova)
Кадр репостнула в свой личный блог и Ксения Раппопорт, которая 25 марта отметила день рождения. Народной артистке России исполнился 51 год.
Напомним, что 30-летняя Аглая родилась в паре актрисы Ксении Раппопорт и бизнесмена Виктора Тарасова. Несмотря на рождение дочери, молодые люди так и не оформили отношения. После расставания отец продолжил участвовать в жизни и воспитании дочери.
А отцом 14-летней Софии Колокольниковой является известный российский актёр Юрий Колокольников, с которым Раппопорт также официально не заключала брак. В 2014 году, спустя пять лет отношений, артисты разошлись.
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*запрещён в РФ
Анастасия Чинкова