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Ксения Раппопорт показала трогательный снимок с дочерьми Аглаей Тарасовой и Софией Колокольниковой

Аглая Тарасова поздравила маму Ксению Раппопорт с днём рождения
Аглая Тарасова, Ксения Раппопорт и София Колокольникова (фото: Instagram* @aglayatarasova)

Аглая Тарасова, Ксения Раппопорт и София Колокольникова (фото: Instagram* @aglayatarasova)

Актриса Аглая Тарасова опубликовала в личном блоге трогательную фотографию с мамой Ксенией Раппопорт и младшей сестрой Софией Колокольниковой.
«День рождения у самой любимой женщины на планете», – подписала снимок звезда фильма «Холоп-2», поздравив тем самым маму с днём рождения.
Аглая Тарасова, Ксения Раппопорт и София Колокольникова (фото: Instagram* @aglayatarasova)

Кадр репостнула в свой личный блог и Ксения Раппопорт, которая 25 марта отметила день рождения. Народной артистке России исполнился 51 год.

Напомним, что 30-летняя Аглая родилась в паре актрисы Ксении Раппопорт и бизнесмена Виктора Тарасова. Несмотря на рождение дочери, молодые люди так и не оформили отношения. После расставания отец продолжил участвовать в жизни и воспитании дочери.

А отцом 14-летней Софии Колокольниковой является известный российский актёр Юрий Колокольников, с которым Раппопорт также официально не заключала брак. В 2014 году, спустя пять лет отношений, артисты разошлись.

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*запрещён в РФ
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«Зачем там такая шваль?»: Вика Цыганова выступила против отправки Ефремова с концертами в зону СВО
Певица Вика Цыганова не одобрила идею отправки Ефремова с концертами в зону СВО
26 марта 2025, 17:24

Михаил Ефремов (Фото: ВКонтакте: @mihailefremov)

Певица и общественный деятель Вика Цыганова подвергла резкой критике идею отправки Михаила Ефремова с концертами в зону спецоперации в качестве искупления вины. По её мнению, освобождающемуся по УДО в апреле актёру нечего делать на СВО.
В разговоре с изданием aif.ru артистка высказалась вполне определённо: бойцам на передовой такие выступления не нужны, как и подобные «покаяния», в которые она лично нисколько не верит.

«Зачем на СВО посылать таких людей? Там сражаются настоящие герои, а они не нуждаются в таких поздравлениях, таких песнях и таких сомнительных людях», — заявила Цыганова.

Она напомнила, что каждый поступок должен идти «от души и от сердца», а не быть навязанным. Она считает, что, если Ефремов действительно хочет искупить вину, то ему следует сделать это в тюрьме, а не на спецоперации.

«Я общаюсь с ребятами с передовой, они говорят: зачем нам на СВО какая-то шваль? Там люди бьются за жизнь, за правду. А так он будет искупать вину? Пусть сидит в тюрьме и там искупает», — пояснила певица.

Тем не менее, она отметила, что Михаил Ефремов уже достаточно наказал себя тем, что совершил, потому что жить с таким грузом тяжело и страшно. Вика Цыганова вспомнила и великого отца Михаила, знаменитого актёра и режиссёра Олега Ефремова. По её мнению, тому было бы стыдно смотреть в глаза людям после таких поступков сына.

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#сво
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«Сердце на разрыв»: молодая жена Петросяна возмущена бестактностью зрителей Большого театра
Зрители Большого театра возмутили Татьяну Брухунову своим поведением
26 марта 2025, 16:50

Татьяна Брухунова (фото: Telegram @mamashaVagashi)

Молодая супруга Евгения Петросяна поделилась впечатлениями от очередного посещения театра. Татьяна Брухунова пожаловалась на зрителей Большого театра.
Женщина является большой поклонницей театра. Татьяна регулярно посещает постановки и старается не пропускать премьеры. На этот раз Брухунова пришла на балет «Анюта» по рассказу Антона Чехова «Анна на шее», который состоялся в Большом театре.

Избранница 79-летнего юмориста осталась в восторге от постановки, указав на лёгкий, трепетный и чуткий характер постановки. Однако было в этот вечер то, что вывело Брухунову из себя.

36-летняя театралка осталась огорчена поведением зрителей, которые начали вставать со своих мест, не дождавшись выхода артистов на поклон. Брухунова назвала такое поведение проявлением неуважения и бестактности.

«Заметила, что, чем больше я хожу в театр, тем больше я дивлюсь бескультурью, к сожалению. Очень грустно, что люди, отдавая большие деньги за билеты, тратя на это время, одеваясь красиво, не могут дождаться финала и уходят, как только закрывается занавес. Артисты ещё обязательно выдут на поклон. То, ради чего актер выходит на сцену – благодарность зрителя. Эти странные люди, неблагодарные зрители, обкрадывают его. Мне безумно жаль. Сердце на разрыв от того, как это возможно? Неужели нет ни капли внутренней культуры и желания сказать "спасибо" за проделанную титаническую работу? Я очень грущу по этому поводу», – высказалась женщина в опубликованном в личном блоге видео.
Накануне Татьяна пожаловались на хейтеров, которые атаковали её блог. Жене Петросяна даже пришлось обратиться за помощью к поклонникам для борьбы с «редисками».

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«Был любимым сыном»: Бывшая домработница рассказала о состоянии Киркорова после смерти отца
Бывшая домработница рассказала о переживаниях Киркорова после смерти отца
26 марта 2025, 16:18

Филипп Киркоров (Фото: Телеграм @official_kirkorov)

Народный артист России Бедрос Киркоров скончался во вторник, 18 марта, в возрасте 92 лет. По словам бывшей домработницы Филиппа Киркорова, которая до сих пор поддерживает отношения с семьёй, он очень тяжело переживает смерть отца.
В разговоре с изданием «Абзац» женщина сказала, что смерть папы стала для певца огромной утратой, что, по её словам, «и ежу понятно». Она также добавила, что Филипп был любимым сыном Бедроса.

«Сначала не стало любимой мамы, теперь ушёл папа. В последние годы они жили вместе и стали ещё ближе», — отметила домработница, хорошо знавшая всю семью и отношения внутри неё.

По мнению Людмилы, Киркоров-младший — сильный духом человек, поэтому он сможет справиться с постигшим его горем от утраты. Более того, как теперь старший в семье, он сумеет поддержать детей, которые также горюют после смерти любимого дедушки.

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#певец
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«Ты не заигрывала с прессой»: супруга Никиты Михалкова обратилась к дочери Анне, ставшей народной артисткой России
Татьяна Михалкова поздравила дочь Анну со званием народной артистки России
26 марта 2025, 15:43

Анна Михалкова (фото: Instagram* @anikiti4na)

Татьяна Михалкова поздравила дочь Анну с получением звания народной артистки России. Жена режиссёра отметила, что её дочь никогда не пыталась «куда-то пролезть».
Накануне президент Владимир Путин присвоил звание народной артистки России 50-летней Анне Михалковой. В отличие от других награждённых деятелей культуры, она не написала об этом в личном блоге. Но к ней публично обратилась мама.

Бывшая модель уточнила, что Анна снялась в порядка ста фильмах разных режиссёров.

«Ты действительно служила искусству, пахала, не пыталась куда-то пролезть, не заигрывала с прессой. Такие разные роли, глубокие, пронзительные сцены до слёз. Это было в тебе видно с детства», – отметила супруга Никиты Михалкова.
Президент благотворительного фонда «Русский силуэт» также отметила, что её дочь на многом бы могла сделать саморекламу и привлечь к себе внимание родословной, различными достижениями и событиями, но Анна предпочла скромно работать и добиваться поставленных целей.

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*запрещён в РФ
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«Не хочу даже комментировать»: Виктория Цыганова высказалась о госнаграде Семенович
Виктория Цыганова возмутилась наградой Семенович
26 марта 2025, 14:54

Виктория Цыганова (Фото: Telegram @vika_tsyganova63)

Певица Виктория Цыганова выразила свое мнение относительно награждения Анны Семенович медалью «За труды в культуре и искусстве».
25 марта президент России Владимир Путин наградил певицу Анну Семенович медалью «За труды в культуре и искусстве».

«Владимир Путин наградил Анну Семенович медалью "За труды в культуре и искусстве". Поздравляю исполнительницу хитов "секси-бомбочка" и "ищу мужа" с этой высокой наградой. Комментировать это не буду — комментарии пусть даёт народ», — написала Цыганова в Telegram-канале.

При этом она добавила, что совершенно не завидует Семенович, однако выразила сожаление, что подобные решения имеют место быть, «пока идет война».

Позже Цыганова выложила еще один пост, посвященный Семенович и погибшему военкору Первого канала Анне Прокофьевой.

«Две Анны в новостях сегодня. Анна Прокофьева — погибшая на передовой военная корреспондентка и Анна Семенович, которой медаль выдали за "труды"», — написала певица.

Напомним, 26 марта в Белгородской области при обстреле ВСУ пострадала съемочная группа Первого канала. При этом погибла военный корреспондент Анна Прокофьева, а оператор Дмитрий Волков получил серьезные ранения.

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