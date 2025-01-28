Юрий Колокольников снялся в третьем сезоне американского сериала «Белый лотос»

Юрий Колокольников (фото: соцсети)
Российский актёр Юрий Колокольников снялся в третьем сезоне популярного американского сериала от студии НВО «Белый лотос». Об этом сообщил режиссёр фильма «Последний Ронин» Максим Шишкин в своих соцсетях.
Он написал, что Колокольников после главной роли в его фильме отправился в «Белый лотос».
Ранее, в январе прошлого года стало известно, что российский актёр сербского происхождения Милош Бикович будет сниматься в третьем сезоне «Белого лотоса». Однако создатели сериала изменили своё решение после критики со стороны МИД Украины, который напомнил, что Бикович поддерживает Россию.
Также сообщалось, что «Белый лотос» продлили на четвёртый сезон, не дожидаясь премьеры третьего, которая назначена на февраль 2025 года.
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Ранее, в январе прошлого года стало известно, что российский актёр сербского происхождения Милош Бикович будет сниматься в третьем сезоне «Белого лотоса». Однако создатели сериала изменили своё решение после критики со стороны МИД Украины, который напомнил, что Бикович поддерживает Россию.
Также сообщалось, что «Белый лотос» продлили на четвёртый сезон, не дожидаясь премьеры третьего, которая назначена на февраль 2025 года.
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Анастасия Чинкова