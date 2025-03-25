Оказалась в постели с парнем дочери, увела чужого мужа и сыграла тайную свадьбу: чем еще Ксения Раппопорт может удивить окружающих

Ксения Раппопорт (Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова)
Ксения Раппопорт — одна из самых ярких и загадочных фигур в мире российского кино. Актриса, чьи работы были оценены как в России, так и за рубежом, отмечает свой 51-й день рождения 25 марта.
Несмотря на множество наград и успехов в карьере, личная жизнь Ксении остается под завесой тайны. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
Ксения Раппопорт продолжает оставаться загадочной фигурой, чья жизнь интересует многих поклонников и журналистов.
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Карьерные успехиКсения Раппопорт зарекомендовала себя как талантливая актриса, с которой охотно сотрудничают как отечественные, так и зарубежные режиссеры. Ее работы в театре и кино принесли ей множество наград, а также признание зрителей и критиков. Однако, несмотря на карьерные достижения, актриса по-прежнему остается одной из самых закрытых личностей в шоу-бизнесе.
Личная жизнь: Роман с Виктором ТарасовымВ 90-х годах Ксения состояла в отношениях с предпринимателем Виктором Тарасовым. От этих отношений у нее родилась дочь Аглая, которая также выбрала актерскую карьеру и уже добилась успеха в этой сфере. Интересно, что Ксения и Аглая сыграли вместе в фильме «Лед», где исполнили роли матери и дочери.
Курьезная ситуация с Милошем БиковичемКогда Аглая начала встречаться с сербским актером Милошем Биковичем, сложилась забавная ситуация. Ксении предстояло сыграть с ним постельную сцену в фильме «Мифы». Позже актриса с улыбкой вспоминала этот случай, однако их отношения не продлились долго. Причины разрыва остались неизвестными.
Аглая Тарасова (Фото: ВКонтакте @aglayatarasova)
Подозрения в романе с Эдуардом БояковымКсению также подозревали в романе с театральным режиссером Эдуардом Бояковым. Его супруга Екатерина Волкова открыто говорила, что Ксения увела у нее мужа. Эти события привели к расставанию Екатерины с Эдуардом, а Раппопорт вскоре заметили с новым партнером.
Отношения с Юрием КолокольниковымПосле Боякова Ксения начала встречаться с актером Юрием Колокольниковым. В 2011 году у пары родилась дочь София, однако они не стали официально регистрировать свои отношения. Союз распался в 2014 году, несмотря на появление дочери.
Тайная свадьба и возобновление отношенийПосле расставания с Колокольниковым Ксения начала встречаться с ресторатором Дмитрием Борисовым. В 2016 году появились слухи о тайной свадьбе, но уже в 2018 году заговорили о возобновлении отношений с Юрием. Мать Ксении делилась мнением, что их отношения были неясными, но семья надеялась на лучшее.
Свобода и погружение в работуВ 2019 году Ксения подала на развод и стала свободной женщиной. Причины разрыва остаются неизвестными, как и многие аспекты ее личной жизни. В настоящее время актриса полностью погружена в работу и не имеет времени на новые интрижки.
Ксения Раппопорт продолжает оставаться загадочной фигурой, чья жизнь интересует многих поклонников и журналистов.
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Дарья Осипова