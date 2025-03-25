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Оказалась в постели с парнем дочери, увела чужого мужа и сыграла тайную свадьбу: чем еще Ксения Раппопорт может удивить окружающих

Ксения Раппопорт (Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова)

Ксения Раппопорт (Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова)

Ксения Раппопорт — одна из самых ярких и загадочных фигур в мире российского кино. Актриса, чьи работы были оценены как в России, так и за рубежом, отмечает свой 51-й день рождения 25 марта.
Несмотря на множество наград и успехов в карьере, личная жизнь Ксении остается под завесой тайны. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

Карьерные успехи

Ксения Раппопорт зарекомендовала себя как талантливая актриса, с которой охотно сотрудничают как отечественные, так и зарубежные режиссеры. Ее работы в театре и кино принесли ей множество наград, а также признание зрителей и критиков. Однако, несмотря на карьерные достижения, актриса по-прежнему остается одной из самых закрытых личностей в шоу-бизнесе.

Личная жизнь: Роман с Виктором Тарасовым

В 90-х годах Ксения состояла в отношениях с предпринимателем Виктором Тарасовым. От этих отношений у нее родилась дочь Аглая, которая также выбрала актерскую карьеру и уже добилась успеха в этой сфере. Интересно, что Ксения и Аглая сыграли вместе в фильме «Лед», где исполнили роли матери и дочери.

Курьезная ситуация с Милошем Биковичем

Когда Аглая начала встречаться с сербским актером Милошем Биковичем, сложилась забавная ситуация. Ксении предстояло сыграть с ним постельную сцену в фильме «Мифы». Позже актриса с улыбкой вспоминала этот случай, однако их отношения не продлились долго. Причины разрыва остались неизвестными.

Аглая Тарасова (Фото: ВКонтакте @aglayatarasova)

Подозрения в романе с Эдуардом Бояковым

Ксению также подозревали в романе с театральным режиссером Эдуардом Бояковым. Его супруга Екатерина Волкова открыто говорила, что Ксения увела у нее мужа. Эти события привели к расставанию Екатерины с Эдуардом, а Раппопорт вскоре заметили с новым партнером.

Отношения с Юрием Колокольниковым

После Боякова Ксения начала встречаться с актером Юрием Колокольниковым. В 2011 году у пары родилась дочь София, однако они не стали официально регистрировать свои отношения. Союз распался в 2014 году, несмотря на появление дочери.

Тайная свадьба и возобновление отношений

После расставания с Колокольниковым Ксения начала встречаться с ресторатором Дмитрием Борисовым. В 2016 году появились слухи о тайной свадьбе, но уже в 2018 году заговорили о возобновлении отношений с Юрием. Мать Ксении делилась мнением, что их отношения были неясными, но семья надеялась на лучшее.

Свобода и погружение в работу

В 2019 году Ксения подала на развод и стала свободной женщиной. Причины разрыва остаются неизвестными, как и многие аспекты ее личной жизни. В настоящее время актриса полностью погружена в работу и не имеет времени на новые интрижки.

Ксения Раппопорт продолжает оставаться загадочной фигурой, чья жизнь интересует многих поклонников и журналистов.

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Вера Алентова, Мария Миронова, Андрей Малахов и другие звёзды простились с Ларисой Голубкиной
На прощание с Голубкиной пришли Вера Алентова, Мария Миронова и Андрей Малахов
25 марта 2025, 13:07

Церемония прощания с Ларисой Голубкиной (фото: РИА Новости/Кирилл Каллиников)

Вера Алентова, Мария Миронова, Андрей Малахов и другие звёзды попрощались с Ларисой Голубкиной, которой не стало 22 марта.
Актриса скончалась в минувшую субботу от рака крови. Ей было 85 лет. Прощание и отпевание прошли во вторник в Храме Святителя Николая Чудотворца на Трёх Горах.

Около храма был установлен чёрно-белый портрет Ларисы Голубкиной, рядом с которым несколько венков – от Минобороны, Следственного комитета, а также лично от телеведущего Андрея Малахова, который и сообщил о смерти артистки, с которой много лет дружил.

Малахов вышел из храма со слезами на глазах и признался, что не сможет дать комментарии.

На отпевание также приехала Мария Миронова. Её отец, знаменитый актёр Андрей Миронов, был мужем Голубкиной. Сейчас актриса стремится поддержать свою сводную сестру Марию Голубкину в столь тяжёлое дня неё время.

Также траурную церемонию посетила вдова режиссёра Владимира Меньшова, Вера Алентова.

«У меня остались самые замечательные воспоминания. Она была приглашенной актрисой, поэтому виделись мы не так часто. Уходит наше поколение. Жаль, но, к сожалению, это естественный процесс. Мы общались, только когда встречались на спектаклях. В последний раз это было года два назад. У нас не очень принято рассказывать о том, как мы себя чувствуем. Естественно, когда человеку много лет, то по-всякому бывает», – отметила звезда фильма «Москва слезам не верит».
На церемонии прощания был и Александр Стриженов с супругой Екатериной Стриженовой. Недавно режиссёр пережил смерть отца.

«Есть ощущение, что уходят родители. Прекрасное поколение... Остаются воспоминания о чудесных талантливых людях, их роли в кино, в театре, посиделки, романсы – Лариса Ивановна волшебно пела! Боль и грусть, потому что это неминуемо происходит. Мы, видимо, следующие... я имею в виду своё поколение...», – высказался Стриженов.
Ларису Голубкину похоронят не на Ваганьковском кладбище, где находится могила Андрея Миронова, а на Троекуровском, где также похоронены многие известные люди.

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Певица Ирина Дубцова проговорилась, что выходит замуж
25 марта 2025, 12:43

Ирина Дубцова (Фото: ВКонтакте @irinadubtsovaofficial)

Ирина Дубцова проговорилась, что выходит замуж. Это произошло во время беседы с Telegram-каналом ROCKET MAG.
Певица обсуждала Прохора Шаляпина, усомнившись при этом в том, что сможет помочь ему в подборе репертуара.

«Понимаешь, мне что-то подсказывает, что он платит натурой. А мне пока только 43. То есть я ему не подхожу для этого дела. Это А. И Б – я практически замужем, в целом. Это я вслух сказала?», – заявила Дубцова.
Напомним, что исполнительница была замужем за солистом группы Plazma Романом Черницыным. В 2006 году в пары родился сын Артём. Вскоре после этого они разошлись. Причиной развода, как сообщала Дубцова, стало то, что супруг постоянно критиковал её изменившуюся после родов внешность.

В октябре прошлого года певица объявила, что не против снова выйти замуж, однако не ставит это в разряд приоритетных целей.

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#шоу-бизнес
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Гоша Куценко расплакался, узнав об освобождении Михаила Ефремова из колонии
25 марта 2025, 12:11

Гоша Куценко (фото: РИА Новости/Алексей Никольский)

Актёр Гоша Куценко трогательно отреагировал на решение суда об условно-досрочном освобождении Михаила Ефремова.
Актёр в беседе с aif.ru признался, что его первой реакцией стали слёзы.

«Конечно, мы его ждём, я думаю, он сейчас будет принят нами, друзьями, семьёй до слёз. Первая реакция – слёзы, слёзы, слёзы», – отметил артист.
Куценко подчеркнул, что Михаил Ефремов в душе уже не раз искупил свою вину, а за проведённое в колонии время артист стал совершенно другим человеком.

Также актёр добавил, что сообщения об освобождении его коллеги стали для всех «грандиозной новостью».

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#колония
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Ефиму Шифрину 69 лет: еврейские корни, двойное гражданство и обвинения в гомосексуализме*
25 марта 2025, 11:46

Ефим Шифрин (Фото: Instagram**@koteljnik)

Советский и российский артист эстрады, актёр и режиссёр, юморист, певец, телеведущий Ефим Шифрин 25 марта отмечает свой 69-й день рождения. За свою творческую жизнь артист попробовал себя в разных ипостасях: он был и спортсменом, и юмористом, и актёром театра и кино. Подробности читайте в материале «Радио 1».


Ранние годы


Раиса Цыпина, Залман Шмуилович, Ефим Шифрин (Фото: Instagram**@koteljnik)

Ефим Шифрин родился в 1956 году в поселке Нексикан Магаданской области. Родители артиста Залман Шмуилович и Раиса Цыпина — белорусские евреи. В результате политических репрессий, которые проводились в 30-е годы, отец был обвинён в шпионаже и отправлен в исправительно-трудовой лагерь на десять лет. После этого его сослали на пожизненное поселение в Сибирь. Знакомство пары произошло в Могилёвской губернии. В 1950 году Раиса Цыпина, которой было 35 лет, отправилась в ссылку в Магадан, где её ждал 40-летний Залман Шифрин. Вскоре они поженились.

Ефим был вторым сыном в семье, и при рождении его назвали Нахим. Он изменил имя, когда стал взрослым, чтобы избежать проблем в творческой деятельности. Как известно, публика относилась к евреям с явным предубеждением.

Семья Шифриных прожила на Колыме 10 лет, а после переехала в Латвию. Школьные годы артиста прошли в курортной Юрмале. По окончанию школы Ефим Шифрин решил продолжить образование в области филологии и поступил в вуз в Риге. Однако вскоре он понял, что его истинное призвание — сцена, и перевёлся в московское цирковое и эстрадное училище. В 1980 году артист поступил и блестяще окончил факультет эстрадной режиссуры в ГИТИС.

Творческий путь


Ефим Шифрин (Фото: Instagram**@koteljnik)

В 1977 году он начал выступать в Студенческом театре Московского государственного университета под руководством Виктюка. После получения образования он стал частью труппы Москонцерта, где работал до 1988 года. В 1980-х годах Ефим Шифрин стал обладателем двух наград на конкурсах «Московский» и «Всесоюзный конкурс артистов эстрады». Но по-настоящему знаменитым он стал после участия в телевизионной программе комедийного жанра «В нашем доме».

После этого выступления артиста стали часто приглашать на юмористические телепередачи. Среди них — «Аншлаг» и «Вокруг смеха». Там Ефим Шифрин успешно выступает в жанре моноспектакля, который стал его визитной карточкой. Наиболее известные его монологи — «Дрынолет», «Детектор лжи», «Обычаи» и многие другие.

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В 1990 году Ефим основал театр, который назвал в свою честь — «Шифрин-театр». И по сей день Ефим остаётся главным художественным руководителем этого театра. В его репертуаре есть множество постановок, в которых Шифрин не только играет, но и поёт. Кроме того, артист снимался в мюзиклах, кинокомедиях и озвучивал мультики.

Личная жизнь


Ефим Шифрин — холостяк, и у него нет детей. 69-летний артист не распространяется о своей личной жизни. Ангелина Вовк как-то упоминала, что в юности артист был женат. Но сам Шифрин не даёт никаких комментариев по этому поводу. Также он не реагирует на слухи о своей нетрадиционной ориентации*, которые иногда появляются в интернете.

Израильский паспорт и жизнь на две страны


Ефим Шифрин (Фото: Instagram**@koteljnik)

В сети часто всплывают новости о том, что артист имеет двойное гражданство и уехал в Израиль. Все дело в семье юмориста. Брат и отец Ефима Залмановича в свое время репатриировались в Израиль. Сейчас у артиста там живет старший брат, его дети и внуки. Шифрин часто гостит у родных.

Согласно информации, предоставленной средствами массовой информации, Ефим Шифрин стал гражданином Израиля еще в 2017 году, однако сам он эти слухи опровергал.

«Нелюбезные мои щелкоперы, я не оформлял иностранное гражданство ни в 2017 году, ни в 2020 году, ни в 2023 году. Слухи о моей неприкаянности тоже сильно преувеличены: я работающий пенсионер, и в моем актерском календаре не случается дней для отдыха. А так-то, конечно, пишите больше. И спасибо, что не забываете!» — написал он в своем телеграм-канале.

Ефим Шифрин сегодня


Ефим Шифрин (Фото: Instagram**@koteljnik)

Актёр продолжает активно трудиться в театре, записывает аудиокниги и сам пишет произведения. В основном это автобиографии, публицистические и мемуарные работы. Шифрин увлечённо занимается спортом и имеет престижный титул «Мистер Фитнес» от международной сети спортзалов и награду от правительства Москвы за пропаганду здорового образа жизни. Шоумен активно пользуется соцсетями, где публикует горячие фотографии из спортивного зала.

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«Его будут очень много снимать»: Алексей Учитель предрёк успех выходящему из колонии Михаилу Ефремову
Режиссёр Алексей Учитель предрёк творческие успехи актёру Михаилу Ефремову
25 марта 2025, 11:37

Михаил Ефремов (фото: РИА Новости/Владимир Трефилов)

Михаил Ефремов выходит из колонии, где отбывал срок за ДТП со смертельным исходом. Режиссёр Алексей Учитель заявил, что карьере 61-летнего актёра рано ставить точку.
Заслуженный артист России стал виновником аварии, в результате которой погиб 57-летний Сергей Захаров. Ефремова приговорили к 7,5 годам колонии общего режима, большую часть срок он отбыл. Накануне Алексеевский суд Белгородской области одобрил прошение актёра об условно-досрочном освобождении (УДО). Уже 7 апреля он сможет покинуть колонию.

Во время суда Михаил Ефремов заявил, что после трагедии завершил актёрскую карьеру, однако Учитель уверен, что об этом ещё рано говорить. Накануне 73-летний режиссёр посетил национальную кинопремию «Ника», где прокомментировал освобождение артиста.

«Очень хорошо, что Михаил возвращается. Конечно, ждём, и я уверен, что его будут очень много снимать, он будет очень востребован и в театре, и в кино», – подчеркнул Алексей Учитель.
Ефремов, в свою очередь, не прогнозирует своё творческое будущее. Дело в том, что в колонии у артиста развились серьёзные заболевания, поэтому после освобождения он намерен всерьёз заняться здоровьем.

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