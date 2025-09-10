СМИ раскрыли ежемесячную плату Аглаи Тарасовой за квартиру в центре Москвы
Аглая Тарасова ежемесячно платит около одного миллиона рублей по ипотеке за элитную квартиру в центре Москвы. Об этом пишет KP.RU.
По данным издания, её жильё на Малой Никитской улице стоит примерно 125 миллионов рублей и имеет площадь 139 кв. м — в шаговой доступности от дома‑музея Чехова и Патриарших прудов. Ипотечный долг актриса ещё не погасила и продолжает вносить платежи.
Отмечается, что финансовые трудности вряд ли грозят Тарасовой: её семья состоятельна — отец занимается бизнесом и сейчас живёт в Тибете, мать, по информации СМИ, — актриса Ксения Раппопорт, находится в Италии. У Аглаи также есть квартира в Трёхпрудном переулке, в историческом комплексе Волоцких домов.
Напомним: 3 сентября Тарасову задержали в аэропорту Домодедово при возвращении из Израиля — у неё обнаружили вейп с запрещённым веществом. В отношении неё возбуждено уголовное дело по статье о контрабанде (до семи лет лишения свободы). На первом заседании актрису освободили из‑под стражи, ей запрещено пользоваться средствами связи и покидать дом.
