Сын Романа Абрамовича развелся с женой после рождения ребенка

Аркадий Абрамович (Фото: Instagram*/arkadiyabramovich_official)
Сын миллиардера Романа Абрамовича Аркадий развелся с женой Марией после рождения ребенка. Об этом пишут «Страсти» со ссылкой на картотеку столичных Мировых судей.
Пара подала на развод в декабре прошлого года, причем брак молодые люди никак не афишировали, включая рождение малыша. Открытые источники указывают, что официально развод состоялся 21 марта 2025 года. С кем будет жить ребенок — не сообщается. Аркадий Абрамович владеет компанией ARA Capital, управляющей крупными пакетами акций и активами «Газпром-нефти».
Что касается Абрамовича-старшего, в январе прошлого года сообщалось, что он обращался к медикам из-за проблем с сердцем. Мужчина зарегистрировался под псевдонимом.
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*Запрещен в РФ
Что касается Абрамовича-старшего, в январе прошлого года сообщалось, что он обращался к медикам из-за проблем с сердцем. Мужчина зарегистрировался под псевдонимом.
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*Запрещен в РФ
Никита Кротов