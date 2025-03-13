Top.Mail.Ru
Радио1
Главная / Новости / Шоу-бизнес/ Ксения Собчак об отдыхе в Куршевеле и вечеринке с Тимати: «Я и денег заработала, и отдохнула»

Ксения Собчак об отдыхе в Куршевеле и вечеринке с Тимати: «Я и денег заработала, и отдохнула»

Ксения Собчак (Фото: Инстаграм* @xenia_sobchak)

Ксения Собчак (Фото: Инстаграм* @xenia_sobchak)

Ксения Собчак отдыхает в Куршевеле. В своем личном блоге журналистка отметила, что заслужила такой отпуск.
Хейтеры осудили Ксению за роскошный отдых, но она уверяет — в Куршевеле пришлось и поработать. Журналистка занималась рекламой брендов в своих социальных сетях. К слову, на курорте Собчак увиделась с рэпером Тимати, с которым веселилась на одной из вечеринок.

«Давайте так, я и денег заработала, и отдохнула. Так в целом и должно быть — совмещать приятное с полезным. Chopard и «Рандеву», Тимати и танцы в одну поездку — все как мы любим», — ответила всем недоброжелателям Ксения.

Многие подписчики поддерживают журналистку. Они отмечают, что звезда вполне заслужила все то, что имеет.

«Ксюша, вы прекрасны! Не слушайте других!»; «Почему супруга не взяли с собой в Куршевель?!»; «Нравится ваш образ. Как всегда — дорого-богато!»; «Хочу равняться на Ксению!»; «Нравится стиль жизни Ксении — брать от жизни все!»; «С Ксенией Бородиной не пересеклись в Курше?!» — написали поклонники.

Читайте также:

Покинувшая Россию Алла Пугачёва арендовала пирс в Подмосковье до 2057 года

Беременная Мари Краймбрери показала круглый живот и обручальное кольцо

Певица Ани Лорак вышла замуж за испанца Исаак Виджраку

*Деятельность Meta (Instagram) запрещена в России как экстремистская
#ксения собчак
#отдых
#отпуск
#курорт
#работа
Покинувшая Россию Алла Пугачёва арендовала пирс в Подмосковье до 2057 года
13 марта 2025, 12:07

Алла Пугачёва (Фото: Инстаграм** @alla_orfey)

Ходят слухи, что уехавшая за границу вслед за комическим мужем-иноагентом Максимом Галкиным* бывшая Примадонна Алла Пугачёва активно пытается избавиться от всего имущества в России, однако это не совсем так. Кроме замка в деревне Грязи, у певцы есть дача на Истринском водохранилище, где она арендует также прибрежный участок земли вместе с причалом.
Несколько лет назад народная артистка СССР переписала недвижимость на старшего внука Никиту Преснякова, но тот уехал в США и забросил бабушкины хоромы, передаёт издание «Абзац». Рядом с этим загородным домом певица долгое время арендовала участок прибрежной зоны, на котором даже построила пирс. Это не понравилось её соседу бизнесмену Анатолию Рыськову. В 2023 году он подал на артистку в суд, указав в заявлении, что конструкция мешает ему ловить рыбу в водохранилище. Однако в удовлетворении иска предпринимателю-рыболову было отказано.

После переезда в Израиль Пугачёва за хлопотами позабыла об арендной плате за пирс и задолжала администрации Солнечногорска 50 тысяч рублей, но затем погасила задолженность. Власти городского округа сообщили корреспонденту издания, что артистка намерена арендовать объект до 2057 года. Тогда нестареющей певице исполнится 107 лет.

Квартира в Лимассоле — не единственное кипрское имущество Пугачёвой. В её собственности также находится вилла стоимостью 400 миллионов рублей. Кроме того, у экс-примадонны есть домик в Израиле и квартира в США.

Читайте также:

Алла Пугачёва пыталась меня убить — общественник Бородин

«Я — патриотка, а ты нахалка»: Аллу Пугачеву разозлили журналисты, заставшие ее врасплох на Кипре

Зеркало Наполеона за 24 млн, компотьер за 22 млн: что Пугачева и Галкин* пытались вывезти за границу


* Признан иноагентом в РФ
** Запрещённая в России социальная сеть
#сша
#водохранилище
#израиль
#имущество
#квартира
#недвижимость
#певица
#алла пугачёва
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Беременная Мари Краймбрери показала круглый живот и обручальное кольцо
13 марта 2025, 11:45

Давид Манукян и Мари Краймбрери (Фото: Инстаграм* @marikraimbrery)

Певица и ее возлбленный Давид Манукян (Дава) отдыхали на российском курорте, где провели первую совместную фотосессию. Мари Краймбрери показала округлившийся живот и обручальное кольцо.
Дава и Мари скоро впервые станут родителями. Пара не скрывает отношения, но весьма аккуратно делится деталями своей личной жизни. Влюбленные показали снимки из совместной романтической фотосессии. Звезды сделали кадры во время недавней поездки в Сочи.

Краймбрери и Манукян отдыхали на вилле с впечатляющим видом на горы, открытым бассейном, баней и местом для барбекю. Пара позировала на территории гостиницы в спортивных костюмах. Исполнительница хита «Пряталась в ванной» надела темные очки и собрала волосы в высокий пучок. У Мари уже не получается прятать округлившийся живот под мешковатой одеждой.

Давид Манукян и Мари Краймбрери (Фото: Инстаграм* @marikraimbrery)


Блогер и певица обнимались, они выглядели счастливыми. Еще поклонники заметили на безымянных пальцах влюбленных кольца, которые похожи на обручальные.

«Место, в которое хочется вернуться», — подписали фото Дава и Мари.

За влюбленных порадовалась исполнительница Клава Кока.

«Оу, что за красивые люди!» — отметила она.

Читайте также:

Певица Ани Лорак вышла замуж за испанца Исаак Виджраку

«Не получилось»: Лариса Долина строго оценила выступление сына Олега Газманова Родиона в шоу «Один в один»

Алиана Устиненко опровергла обвинения бывшего мужа в жестоком обращении с детьми

*Деятельность Meta (Instagram) запрещена в России как экстремистская
#беременность
#сочи
#фотография
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Живет в России, а деньги тратит в США: Елене Малышевой 64 года, как живет телеврач и в какие громкие скандалы она попадала
13 марта 2025, 11:39

Елена Малышева (фото: РИА Новости / Григорий Сысоев)

Елена Малышева — главный телеврач России и бессменная ведущая программы «Жить здорово!». Ее шоу давно стало источником мемов: актеры в костюмах органов, медицинские эксперименты и шокирующие заявления. Однако за кулисами у телеведущей совсем другая жизнь — с миллионами долларов, элитной недвижимостью в США и бизнес-скандалами.

13 марта звёздному доктору исполняется 64 года. Как живёт Малышева и на что тратит деньги, расскажет «Радио 1».

Как Елена Малышева попала на телевидение


Будущая телезвезда родилась 13 марта 1961 года в Кемерово в семье врачей. У нее есть старшая сестра Марина и брат-близнец Алексей. Родители приучали детей к труду с подросткового возраста: Елена подрабатывала в буфете больницы, а Алексей — дворником при клинике.

Малышева с отличием окончила школу и ВУЗ, переехала в Москву. Здесь она защитила кандидатскую диссертацию и некоторое время работала терапевтом. Позже занялась преподаванием в медицинском университете.

Телевизионная карьера началась в Кемерово, где Елену пригласили вести программу о медицине «Рецепт». Год спустя ее заметили в Москве, и в 1994 году Малышева стала ведущей передачи «Врача вызывали?». Через три года она возглавила легендарную программу «Здоровье», а с 2010 года ведет «Жить здорово!» на Первом канале.

Стоит отметить, что начать карьеру на телевидении её уговорил школьный друг Герман Гандельман.

Елена Малышева и Герман Гандельман (фото: Instagram* / malysheva.live)

Личная жизнь Малышевой и переезд в США


Из-за учёбы и работы времени на личную жизнь не оставалось. Её мама всерьёз опасалась, что дочь так и останется одна.

«Мне уже стукнуло 26 лет. В нашей юности это уже считалось "старая дева". В 27 лет уже считали женщин старородящими, а у меня не то что детей не было, я была еще не замужем», — рассказала врач в программе «Мой герой» на ТВЦ.
Но вскоре Елена познакомилась с Игорем Малышевым — молекулярным микробиологом и терапевтом. В 1987 году пара поженилась, а через год у них родился сын Юрий. В 1990-м на свет появился второй сын, Василий.

Интересно, что оба наследника, окончив ВУЗ, уехали в США. А вот сама Елена Малышева об эмиграции не задумывалась — хотя и купила роскошный особняк в Америке.

«Тут мои друзья, мама, потрясающе интересная работа. Тут моя жизнь. Что касается моих детей, то ситуация простая. Старший сын учится в США, получает дополнительное врачебное образование — это кардиология и электрофизиология. Младший сын занимается интернет-бизнесом — в его компании работают ребята из России, Японии и других стран. Это другое поколение людей, которые не рассматривают Землю, разделенной на страны. Но я живу по прежним законам. И Россия — моя Родина», — подчеркнула телеведущая.

Елена Малышева с внуками (фото: Instagram* / malysheva.live)

Почему «Жить здорово!» часто шокирует зрителей: мемы с Малышевой


Передачу Малышевой сложно назвать традиционной. Она поднимает острые темы — от проблем с потенцией до правильной позы для дефекации. Формат программы часто шокирует:

  • доктора и актеры в костюмах органов — поющая матка, разговаривающие почки, танцующие яички;
  • эсперименты в прямом эфире — например, ведущая показала обрезание крайней плоти, разрезав горловину свитера;
  • шокирующие заявления — «Если нет чайника, воду можно вскипятить в презервативе».
Вот лишь несколько цитат телеведущей, ставших мемами:

  • «Вопрос, как правильно какать, непростой. Поэтому мы назвали нашу программу "Искусство какать" и разложим вам сейчас всё по полочкам. Вносите в студию всё необходимое!»;
  • «Герман Шаич, идите сюда! Сейчас мы с вами совершим зачатие в пробирке!»;
  • «Пукнуть после оргазма — святое дело!»;
  • «Хотите уйти из жизни с красивой улыбкой — мы вам это обеспечим».
Были и курьёзные случаи. Так, однажды на съёмки пришёл актёр Олег Басилашвили и пожаловался на высокое давление. Малышева предложила ему таблетку, после чего артиста увезли на скорой. Благо, все обошлось.

Елена Малышева (фото: Instagram* / malysheva.live)

Скандалы вокруг Елены Малышевой


Фейковая клиника в Челябинске


Несколько лет назад в городе открыли «Клинику Елены Малышевой». После сбора крупных сумм с клиентов учреждение закрылось, оставив людей без лечения.

Позже выяснилось, что Малышева не имела к этому медцентру никакого отношения, но репутационный удар был нанесён.

Недвижимость в США


Несмотря на патриотичные высказывания, телеведущая не скрывает, что оба сына строят карьеру в США. Один стал врачом и воспитывает троих детей, второй — юристом.

В 2016 году она купила для семьи особняк площадью 1000 квадратных метров в пригороде Нью-Йорка за 6,5 миллиона долларов. Также подарила сыновьям квартиры по 2 миллиона каждая.

В 2020 году эта информация попала в российские СМИ, и на Малышеву обрушилась волна критики: мол, зарабатывает в России, а деньги вкладывает в США. Елена Васильевна парировала, что просто хочет быть ближе к детям и внукам.

Скандал во время пандемии COVID-19


В разгар пандемии телеведущая назвала коронавирус «чудом чудным», что вызвало бурю негодования. На тот момент в мире уже фиксировались массовые смертельные случаи.

«То есть молодые люди болеют, но болеют легко. Безусловно, это огромное счастье, что дети (а люди до 18 лет — это дети) не болеют. В этом смысле этот вирус — безусловное чудо», — попыталась оправдаться врач.

Елена Малышева (фото: Instagram* / malysheva.live)

Как живёт Елена Малышева сейчас


В 2025 году телеведущая продолжает вести программу «Жить здорово!», активно развивает социальные сети и отвечает на вопросы подписчиков о здоровье.

Читайте также:

Многодетная мама и счастливая жена? Что на самом деле происходит в жизни актрисы Елены Аросьевой

Нашла у мужа упаковку контрацептивов: измены Чумакова Юлии Ковальчук, скандалы из-за ревности и брак на грани развода

Работал в Иране и заменил Норкина в программе «Место встречи»: как живет и с кем встречается Иван Трушкин

*Деятельность Meta (Instagram) запрещена в России как экстремистская
#вирус
#сша
#образование
#здоровье
#врач
#скандал
#съёмки
#карьера
#шоу
#программа
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Продюсерский центр Андрея Кончаловского терпит серьезные убытки
13 марта 2025, 11:15

Андрей Кончаловский (Фото: Telegram @A_Konchalovsky)

Продюсерский центр Андрея Кончаловского последние годы терпит многомиллионные убытки, пишет Shot.
По данным издания, за последние четыре года убытки центра Кончаловского составили 81,5 млн рублей. Отмечается, что Кончаловскому принадлежит 55% компании, а его супруге — оставшиеся 35%. Только за прошлый год она ушла в минус на 20 миллионов убытков.

Кроме этого продюсерского центра, 87-летний Кончаловский владеет еще пятью другими организациями, в том числе ресторанный бизнес и торговля лекарственными препаратами. Четыре компании доход приносят.

Сам Кончаловский, судя по всему, материальных трудностей не испытывает, так как в конце февраля отдыхал вместе с женой в Италии.

Читайте также:

«Он был мерзким»: Андрей Кончаловский унизил голливудскую звезду ради Юлии Высоцкой

Съемки для Playboy, первая ночь с Кончаловским и отношения с британским композитором: чем может удивить Любовь Толкалина?

«Заставлял вспомнить, как хоронила близких, дал пощечину!»: Житинкин об издевательствах Кончаловского над актрисой
#торговля
#бизнес
#ночь
#любовь
#компании
#отношения
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Певица Ани Лорак вышла замуж за испанца Исаак Виджраку
13 марта 2025, 11:14

Исаак Виджраку и Ани Лорак/Каролина Куек (Кадр из видео: Телеграм @anilorak)

Певица Ани Лорак (настоящее имя — Каролина Куек) снова вышла замуж. Избранником артистки стал испанец Исаак Виджраку.
Пара начала встречаться в 2023 году, напоминает StarHit. По крайней мере, именно тогда об этом стало известно широкой общественности. Предложение руки и сердца Каролина получила в свой 46-й день рождения, 27 сентября 2024 года.

«Говорят, любовь для храбрых. Не та храбрость, которая ищет сражений, а та, которая осмеливается сдаться. Потому что любить, по-настоящему любить — это снять доспехи, заглушить сомнения и идти в неизвестность с распростертыми объятиями», — так обращался Исаак к своей возлюбленной.

Ещё до официальной помолвки на просторах Интернета ходили слухи, что певица и знойный испанец тайно поженились ещё в августе 2023 года. Впрочем, на прямой вопрос StarHin, состоят ли уже влюблённые в браке, Ани Лорак тогда ответила отрицательно. И вот теперь точно стало известно: они поженились.

Торжество произошло на Мальдивах в достаточно закрытой и интимной обстановке. Артистка и раньше говорила, что не планирует пышное и масштабное торжество.

«Если Бог даст и все случится, то все будет в камерной атмосфере», — говорила Ани Лорак.

Всё и прошло именно так, как она хотела — без большой помпы и широкой огласки. В своей социальной сети певица поделилась с поклонниками радостью по поводу «прекрасного события нашей жизни», как она выразилась, и поблагодарила всех за поддержку. Фанаты пришли в неистовый восторг и заваливают пару поздравлениями и пожеланиями счастливой совместной жизни.

Читайте также:

Бывший муж Ани Лорак Налчаджиоглу воссоединился с 13-летней дочкой Софией

«Все еще колотится сердце»: Ани Лорак и Артем Качер рассказали о токсичных отношениях в новом треке

Расцвела от любви: жених-испанец показал похорошевшую Ани Лорак в День святого Валентина
#певица
#день рождения
#любовь
#свадьба
Следите за нашими новостями
в удобном формате