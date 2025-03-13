Ксения Собчак об отдыхе в Куршевеле и вечеринке с Тимати: «Я и денег заработала, и отдохнула»

Ксения Собчак (Фото: Инстаграм* @xenia_sobchak)
Ксения Собчак отдыхает в Куршевеле. В своем личном блоге журналистка отметила, что заслужила такой отпуск.
Хейтеры осудили Ксению за роскошный отдых, но она уверяет — в Куршевеле пришлось и поработать. Журналистка занималась рекламой брендов в своих социальных сетях. К слову, на курорте Собчак увиделась с рэпером Тимати, с которым веселилась на одной из вечеринок.
Многие подписчики поддерживают журналистку. Они отмечают, что звезда вполне заслужила все то, что имеет.
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«Давайте так, я и денег заработала, и отдохнула. Так в целом и должно быть — совмещать приятное с полезным. Chopard и «Рандеву», Тимати и танцы в одну поездку — все как мы любим», — ответила всем недоброжелателям Ксения.
Многие подписчики поддерживают журналистку. Они отмечают, что звезда вполне заслужила все то, что имеет.
«Ксюша, вы прекрасны! Не слушайте других!»; «Почему супруга не взяли с собой в Куршевель?!»; «Нравится ваш образ. Как всегда — дорого-богато!»; «Хочу равняться на Ксению!»; «Нравится стиль жизни Ксении — брать от жизни все!»; «С Ксенией Бородиной не пересеклись в Курше?!» — написали поклонники.
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Ольга Енгалычева