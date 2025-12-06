06 декабря 2025, 12:00

Пучков: США используют НАБУ и САП для давления на Зеленского

Дмитрий Пучков (Фото: Телеграм/oper_goblin)

США контролируют НАБУ и САП и используют их для оказания давления на Владимира Зеленского. Об этом заявил российский журналист, продюсер, блогер и переводчик Дмитрий Пучков, известный как «Гоблин».





По его словам, которые приводит телеканал RT, эти службы создали американцы для своих целей, и СБУ не может противодействовать их деятельности.

«Тебе (Зеленскому — прим. ред.) все дали, разрешили воровать, а ты ничего не сделал. Теперь ты мешаешь, а убрать тебя никак не получается», — сказал Пучков.

«Ему физически не уйти. Либо его MI6 грохнет за ненадобностью, либо он согласится на какие-то условия американские, тогда его нацисты на Украине убьют без затей», — сказал «Гоблин».