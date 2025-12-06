«Ему физически не уйти»: Дмитрий «Гоблин» Пучков о трех угрозах для Зеленского
Пучков: США используют НАБУ и САП для давления на Зеленского
США контролируют НАБУ и САП и используют их для оказания давления на Владимира Зеленского. Об этом заявил российский журналист, продюсер, блогер и переводчик Дмитрий Пучков, известный как «Гоблин».
По его словам, которые приводит телеканал RT, эти службы создали американцы для своих целей, и СБУ не может противодействовать их деятельности.
«Тебе (Зеленскому — прим. ред.) все дали, разрешили воровать, а ты ничего не сделал. Теперь ты мешаешь, а убрать тебя никак не получается», — сказал Пучков.Он считает, что операция под названием «Мидас» является одним из инструментов такого давления. По его мнению, крах Зеленского предрешен.
«Ему физически не уйти. Либо его MI6 грохнет за ненадобностью, либо он согласится на какие-то условия американские, тогда его нацисты на Украине убьют без затей», — сказал «Гоблин».